L’infortunio di Terrier è orribile: le urla dell’attaccante sono disumane e spezzano il cuore Il verdetto ufficiale sull’infortunio di Martin Terrier è una mazzata sull’attaccante francese e sul Rennes: rottura dei legamenti crociati del ginocchio, stagione finita.

A cura di Paolo Fiorenza

Quello che è successo lunedì sera e ha portato al verdetto emesso qualche ora dopo è una vera mazzata sulla stagione di Martin Terrier e di riflesso del Rennes, di cui il 25enne attaccante francese è un pilastro: i suoi 12 gol nelle 22 partite giocate complessivamente quest'anno sono uno dei motivi principali dell'ottima stagione della squadra bretone. La formazione allenata da Bruno Genesio è attualmente al quarto posto della Ligue 1 con 34 punti dopo 17 giornate, col terzo posto del Marsiglia ad appena due punti.

Martin Terrier chiude la sua stagione col Rennes con 12 gol in 22 presenze complessive

Terrier non potrà più contribuire ai successi del Rennes per parecchi mesi: l'ex Lione si è infatti rotto i legamenti crociati del ginocchio destro e dovrà essere operato. Lunedì tutto sembrava andare nel migliore dei modi per lui nel match contro il Nizza: l'attaccante aveva sbloccato il risultato al 5′ (la partita sarebbe finita poi 2-1 per i rossoneri), ma il dramma lo attendeva di lì a poco. Nel prosieguo del primo tempo, alla mezzora, Terrier è corso verso un avversario per provare a fermarne l'avanzata ed è riuscito ad allungare la gamba per mettere la palla in fallo laterale.

Tempo pochi istanti e sia compagni che avversari hanno capito che era successo qualcosa di molto grave all'ex nazionale Under 21 transalpino: è bastato sentire le urla terribili, disumane, cui Terrier si è lasciato andare immediatamente – tenendosi il ginocchio destro tra le mani – per avere contezza del terribile infortunio del giocatore. L'attaccante si è reso conto che il movimento innaturale dell'articolazione aveva prodotto un problema importante ed è rimasto a terra in preda ad un dolore che ha spaccato il cuore di tutti i presenti ma anche di chi era a casa, visto che le sue urla sono state riportate nitidamente dai microfoni di campo.

Lo sfortunato giocatore è stato portato fuori in barella e dopo qualche ora è arrivato il verdetto più temuto, tramite un comunicato del Rennes: rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro e operazione necessaria. L'assenza dai campi di gioco di Terrier è quantificata in almeno 8 mesi, vista la gravità della lesione, e dunque per lui la stagione è finita. Il club bretone si dovrà dunque rassegnare a trovare altre bocche da fuoco fino all'estate.

"Quando un giocatore è infortunato in quel modo, sentiamo che è abbastanza grave ed emotivamente è difficile – ha detto il tecnico Genesio – All'intervallo tutti i giocatori sono andati da Martin per confortarlo. Sostituire Martin, trovare giocatori di questa qualità nella finestra di mercato, è impossibile. In rosa ci sono giocatori in grado di sopperire alla sua assenza, possiamo anche pensare alla possibilità di un sistema diverso. Qualche calciatore avrà senza dubbio l'opportunità di mettersi maggiormente in mostra".