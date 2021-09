L’infortunio di Gosens è serio, Gasperini: “Speriamo di riaverlo dopo la sosta” Robin Gosens è uscito per infortunio nel primo tempo di Atalanta-Young Boys. Le sue condizioni sono apparse sin da subito preoccupanti, e infatti Gian Piero Gasperini nel post-partita lo ha confermato. Stiramento al flessore per l’esterno destinato a saltare il Milan, con la speranza nerazzurra di ritrovarlo dopo la sosta.

A cura di Marco Beltrami

Non può che essere sorridente Gian Piero Gasperini dopo il successo della sua Atalanta contro lo Young Boys. Un gol di Pessina nella ripresa ha permesso ai nerazzurri di conquistare i primi tre punti e il primato nella classifica del gruppo F. C'è solo un argomento che rabbuia l'allenatore della Dea, e sono le condizioni di Gosens, uscito per infortunio in avvio di primo tempo. Non arrivano buone notizie per lui.

Una "bellissima serata", così Gian Piero Gasperini ha definito il match dell'Atalanta contro lo Young Boys, facendo i complimenti ai suoi ragazzi. Il tecnico è stato costretto a rivedere i suoi piani dopo soli 10′ per l'infortunio di Gosens. L'esterno della nazionale tedesca si è fatto male da solo, e le sue condizioni sin da subito sono apparse serie, con tanto di uscita dal campo in lacrime.

Qual è l'infortunio di Gosens? Un problema muscolare al flessore, confermato anche da Gasperini che nella classica intervista post-gara ai microfoni di Sky è stato molto chiaro: "Il problema di Gosens? È uno stiramento, speriamo di recuperarlo dopo la sosta". Le speranze già flebili di ritrovare il laterale per il prossimo match di campionato contro il Milan si sono dunque azzerate.

La sosta per gli impegni delle nazionali dunque capita a fagiuolo per permettere al ragazzo che resterà certamente a Bergamo con buona pace della rappresentativa tedesca, di recuperare. Appuntamento dunque al 17 ottobre in occasione del match di Serie A contro l'Empoli, antipasto della supersfida di Champions League contro il Manchester United. Un'occasione speciale per Gasperini che vorrebbe ritrovare quello che è uno dei suoi pupilli.