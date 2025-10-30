L’infortunio di Ferguson fa preoccupare la Roma: quante partite salta e i tempi di recupero

Evan Ferguson aveva avuto la grande possibilità di scendere in campo da titolare nella Roma di Gasperini contro il Parma nel turno infrasettimanale all'Olimpico. Un modo per riscattare il deludente inizio di stagione nonostante un ritiro estivo che prometteva bene altro. La sua partita contro gli emiliani però è durata soltanto 5 minuti. L'ex Brighton si è di fatto infortunato costringendo immediatamente l'allenatore giallorosso alla sostituzione.

Ferguson non è riuscito a proseguire la patita e subito la Roma si è preoccupata. Non tanto per i numeri del giocatori, quanto per aver perso un elemento utile nelle varie rotazioni di Gasp in un attacco già con non tantissime soluzioni. Ebbene gli esami di oggi su Ferguson hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. Si tratta di un infortunio non banale per l'irlandese che potrebbe essere costretto a saltare sicuramente i prossimi impegni ravvicinati.

Il momento in cui Ferguson è stato costretto a fermarsi per infortunio.

Bisognerà capire quante partite salterà Ferguson a seconda di come procederà il suo recupero. Nulla di gravissimo, ma nemmeno di poco conto. Insomma, potrebbe restare fuori almeno fino alla sosta delle nazionali di novembre saltando le sfide contro Milan, Rangers e Udinese. In questo modo Gasperini sarà costretto chiaramente a puntare tutto su Dovbyk e Dybala senza dimenticare Bailey. Non è da escludere che l'ex tecnico dell'Atalanta possa ricorrere a qualche altra soluzione in fase offensiva per ovviare alla sua assenza.

Di certo c'è da dire che l'infortunio di Ferguson arriva in un momento già negativo per l'irlandese protagonista di un solo assist in campionato e zero gol realizzati. Nessuno si aspettava questo inizio da parte sua indicato come il titolare indiscusso di questa Roma al posto di Dovbyk che sembrava pronto a partire. Incredibilmente però la situazione si è capovolta e non si escludono colpi di scena già a gennaio. La Roma potrebbe anche pensare di interrompere anzitempo il prestito del giocatore col Brighton facendolo rientrare in Inghilterra fiondandosi così su un altro profilo.