L'infortunio di Djimsiti è più serio del previsto: trauma cranico e 10 punti di sutura Il difensore s'è fatto male in un duro scontro di gioco con Ehizibue dell'Udinese. Il bollettino medico dell'Atalanta spiega quali sono le condizioni del calciatore, che martedì sarà assente contro la Juve nel recupero di campionato.

Dieci punti di sutura sopra l'occhio destro, trauma cranico. Il bollettino medico dell'Atalanta sulle condizioni di Djimsiti spiega bene perché Gasperini, subito dopo la partita contro l'Udinese, s'è detto preoccupato per le condizioni del calciatore: è stato costretto a uscire al 24° del primo tempo per un duro scontro di gioco con Ehizibue. "Taglio impressionante", così l'allenatore ha descritto la lesione riportata dal difensore. L'infortunio è più serio del previsto, non grave (perché il calciatore sta bene) ma è tale da estrometterlo dal match di martedì prossimo contro la Juventus, in occasione del recupero di campionato per il match non disputato in concomitanza della Supercoppa italiana.

Il comunicato del club sulle condizioni di Djimsiti

"Aggiornamento bollettino Djimsiti – è l'incipit del comunicato ufficiale della società bergamasca -. Gli accertamenti effettuati all’ospedale di Udine hanno confermato che il calciatore ha riportato un trauma cranico in uno scontro di gioco unitamente a una ferita lacero-contusa all'altezza del sopracciglio destro che ha richiesto 10 punti di sutura. Djimsiti sta rientrando con la squadra a Bergamo".

Gasperini: "Non so come abbia potuto aprirsi così"

A fornire le prime indicazioni era stato il tecnico che nel corso delle interviste aveva anticipato le informazioni che poco dopo sarebbero state più dettagliate in seguito ai controlli effettuati già a Udine. "Il taglio all'arcata sopraccigliare è brutto, gli abbiamo dovuto applicare 10 punti. È stato uno scontro fortuito e adesso ha un po' di mal di testa. Non so nemmeno come abbia potuto aprirsi così, nulla di troppo grave ma martedì sarà dura averlo".

Le prossime gare: mini tour de force fino alla Champions

Quali sono le prossime partite dell'Atalanta? Detto della gara contro la Juventus (in programma il 14 gennaio alle 10:45), il mini tour de force dei nerazzurri comprende anche la partita in casa con il Napoli (18 gennaio alle 20:45) e la trasferta a Como (25 gennaio) mentre il 29 torna la Champions con l'incontro clou in Spagna contro il Barcellona.