Gasperini preoccupato per l’infortunio di Djimsiti: “Ho visto le immagini, taglio impressionante” Al 25′ del primo tempo, Djimsiti è stato costretto a uscire dal campo, colpito alla testa in uno scontro aereo. Inutile provare a continuare: per lui un trauma cranico. Ma nel post partita Gasperini ha svelato un altro particolare: “Ha una brutta ferita, gli hanno messo diversi punti”. E’ a rischio per la sfida alla Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Atalanta torna da Udine con un punticino che ne frena la corsa nelle primissime posizioni in classifica: uno 0-0 in cui gli orobici di Gasperini hanno sofferto più del dovuto, rischiando il KO evitato da Carnesecchi e grazie alla Dea Bendata. Ma nel post partita, il tecnico dei nerazzurri si è voluto soffermare anche alle difficoltà avute in campo con ulteriori infortunati, soprattutto Dijmsiti costretto ad uscire dopo una violentissima botta in testa: trauma cranico, ha fatto sapere il club. Gasperini ha però svelato ulteriori elementi a sottolineare la gravità della botta subita: "Ho visto le immagini, ha un taglio impressionante, credo di 10 punti. Non capisco come si sia potuto aprire così".

Al 25′ di Udinese-Atalanta, gli ospiti sono stati costretti a una sostituzione forzata: Djimsiti è uscito dal campo, aiutato dallo staff tecnico dopo aver subito un bruttissimo colpo in testa in una azione di gioco, contro un avversario. Il centrale degli orobici ha provato a resistere e continuare, con un voluminoso e appariscente turbante in testa ma alla fine ha chiesto il cambio. Il club ha poi diramato alcune prime notizie sulle sue condizioni: trauma cranico.

Le parole di Gasperini su Djimsiti: "Brutto taglio, gli hanno messo 1o punti"

Ma a tenere tutti col fiato sospeso sono state le parole di Gasperini nel post gara quando si è soffermato a rispondere a una domanda sulle condizioni del suo giocatore: "Non riusciva a stare in piedi dopo la botta, ha acuto mal di testa. Ho visto le immagini sembra una cosa seria. Aveva una ferita impressionante, è andato in ospedale e credo gli abbiano messo dieci punti di sutura". Ora bisognerà capire quanto il taglio sopracigliare e il trauma subiti incidano sul recupero del difensore che molto probabilmente non sarà disponibile per la gara contro la Juventus: "Sarà dura riaverlo in tempo" ha concluso Gasperini.

L'incredibile coincidenza di Djimsiti nel match d'andata: anche in quel caso fuori al 25′

Il brutto infortunio rimediato questo pomeriggio in Udinese-Atalanta da parte di Berat Djimsiti ha portato alla mente una incredibile coincidenza, perché anche nella gara d'andata a Bergamo contro i bianconeri friulani il difensore orobico si era infortunato. Lo scorso 10 novembre, infatti, sempre contro l'Udinese Djimsiti fu sostituito esattamente dopo 25 minuti, lasciando il campo come è avvenuto in Friuli.