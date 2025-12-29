L’incredibile storia di Faizal Bangal, dalla Goat League al gol in Coppa d’Africa col Mozambico

Faizal Bangal segna il primo gol del Mozambico in Coppa d’Africa 2025 e trascina i Mambas ad una vittoria storica contro il Gabon di Aubameyang. Dalla Goat League e la Serie D alla ribalta internazionale: una storia incredibile.

C’è un nome destinato a restare inciso nella storia della Coppa d’Africa 2025: Faizal Bangal. L’attaccante del Mestre, attualmente in Serie D, ha firmato il primo gol del Mozambico nel torneo, aprendo la strada a un successo memorabile contro il Gabon di Aubameyang. A sbloccare la partita è stato un colpo di testa impeccabile su calcio d’angolo battuto da Catamo, preludio a un rocambolesco 3-2 finale in favore dei Mambas.

La rete, arrivata al 37’, ha dato slancio a una gara intensa e combattuta, ma rappresenta solo l’ultimo capitolo di una carriera tutt’altro che convenzionale.

Bangal, nato nel 1995 a Chimoio, ha costruito il proprio percorso attraversando campionati e Paesi diversi, diventando noto al grande pubblico soprattutto grazie alla Goat League, la competizione ideata da Andrea Panciroli e Homyatol. Nel 2023, con la maglia dei Red Lock, ha lasciato il segno segnando 15 gol e conquistando il titolo di MVP, guadagnandosi il soprannome di “re del Mozambico”.

Dalla Goat League alla Coppa d’Africa: Bangal entra nella storia del Mozambico

Oggi quella fama nata sui social si è trasformata in realtà internazionale. Bangal è uno dei protagonisti del Mozambico in Coppa d’Africa e il suo gol contro il Gabon è stato il primo del Paese in questa edizione del torneo. Dopo il vantaggio iniziale, Catamo ha raddoppiato su rigore, prima della reazione gabonese con Aubameyang. Nella ripresa Diogo Calila ha riportato avanti il Mozambico, rendendo vano il successivo tentativo di rimonta firmato Moucketou-Moussounda.

Il successo contro il Gabon rappresenta il primo storico trionfo del Mozambico in Coppa d’Africa e, per Bangal, un punto di svolta personale. Oggi veste la maglia del Mestre, ma alle spalle ha un lungo percorso che lo ha visto passare dai settori giovanili dell’Atalanta a club come Ascoli, San Marino, Tuttocuoio, Teuta, Scanzorosciate, Caravaggio, Alcione e Luparense.

Con questa prestazione, Bangal ha dimostrato che il suo cammino è tutt’altro che concluso. Anzi, sembra appena entrato in una nuova fase, fatta di sogni realizzati e nuove ambizioni. “Segnare in Coppa d’Africa è qualcosa di indescrivibile – ha raccontato a fine gara –. Ho sempre dato tutto per il Mozambico e poter vivere un momento così è una gioia immensa”.

Dalle categorie minori italiane ai palcoscenici continentali africani, la parabola di Faizal Bangal continua a sorprendere. E il suo futuro, ora più che mai, resta tutto da scrivere.