L’incredibile salvataggio sulla linea di Colwill: sventa il gol della Grecia all’ultimo istante L’azione difensiva di Colwill è strepitosa: il difensore dell’Inghilterra salva sulla linea un gol praticamente già fatto e mette una pezza dopo la frittata di Pickford. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Levi Colwill esulta quasi come se avesse fatto un gol e ne ha tutti i motivi del mondo. Il difensore è diventato il vero supereroe dell'Inghilterra che ha indossato maschera e mantello per salvare un pallone impossibile: ci ha messo il piede all'ultimo istante, prima che l'orologio dell'arbitro suonasse, e ha sventato una rete praticamente già fatta quando nessuno ci credeva più. Un gesto che è diventato virale per tempistica e bellezza, uscito direttamente dal manuale del perfetto difensore che non si scompone neanche quando tutti hanno perso le speranze.

Difficile superare il suo gesto questa sera, soprattutto per gli altri giocatori dell'Inghilterra che lo hanno festeggiato come un eroe. Il difensore del Chelsea ha mantenuto viva la sua nazionale nella partita contro la Grecia facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i presenti a Wembley e togliendo dalle spalle di Pickford un enorme peso per un errore che avrebbe condizionato tutto.

Il salvataggio strepitoso di Colwill

Se non fosse stato per lui i titoli dei tabloid di domani avrebbero tutti parlato con imbarazzo del gol subito dall'Inghilterra contro la Grecia. Invece Colwill ci ha messo il piede proprio sopra la linea, salvando un gol già fatto nell'ultima frazione di secondo a sua disposizione. È un gesto da gigante che mitiga la figuraccia di Pickford: se il giocatore del Chelsea è stato costretto a un gesto quasi irreale è perché qualche istante prima il suo portiere si era fatto ingannare da un attaccante greco.

Pickford era molto al di fuori dell'area di rigore, ma nel tentativo di passare la palla a un suo compagno di squadra ha sbagliato tutto. Il pallone è finito tra i piedi di un attaccante della Grecia che ha visto la porta completamente e ha calciato: una mossa geniale, visto che il tuo tiro era diretto proprio nella rete, ma non aveva fatto i conti con Colwill che da ultimo uomo aveva capito tutto.

Il difensore del Chelsea ha immediatamente letto l'azione e mentre l'avversario calciava si è involato verso la porta più veloce che poteva. Uno scatto provvidenziale che alla fine gli ha regalato un salvataggio strepitoso, ripreso dalle telecamere di tutti i fotografi. La telecamera posta proprio dietro la porta raccoglie tutta la bellezza del salvataggio: una questione di millimetri che ha sorriso questa volta all'Inghilterra e al suo giovane difensore che, dopo essere diventato un gigante con l'Under 21, sta lasciando il segno anche con la nazionale maggiore.