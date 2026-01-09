L’impressionante lista convocati della Roma con tanti Primavera: centrocampo ridotto all’osso

La Roma è in totale emergenza in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo. La lista convocati mostra diversi Primavera chiamati da Gasperini: il centrocampo è il reparto più in difficoltà.

L'emergenza Roma è ormai totale. La lista convocati della squadra di Gian Piero Gasperini mette in evidenza infatti una situazione a dir poco estrema per i giallorossi che nella giornata di domani sfideranno il Sassuolo all'Olimpico con una formazione a dir poco difficile da schierare. Gasperini già in conferenza stampa ne aveva parlato ma dopo la pubblicazione dei convocati fa specie vedere un centrocampo ridotto ai minimi termini e soprattutto la presenza di diversi giocatori della Primavera, ben cinque, pronti a dare una mano alla Prima squadra in questo momento difficilissimo in attesa che il mercato possa dare una mano al tecnico giallorosso.

Di fatto la lista degli indisponibili è lunghissima: El Aynaoui e Ndicka (in Coppa d'Africa), Pellegrini, Wesley, Bailey, Baldanzi, Gollini, Dovbyk. A questi si aggiunge anche Cristante che rende il centrocampo giallorosso come il reparto più in difficoltà in vista della sfida contro la squadra di Grosso: di fatto solo Kone e Pisilli sono gli unici ad essere disponibili nella rosa di Gasp.

Gasperini aveva già fatto un quadro abbastanza completo nel pomeriggio di oggi: "Contro il Sassuolo ci saranno diversi assenti e infatti domani avremo cinque ragazzi della Primavera in panchina. Wesley non si è allenato neanche oggi e inoltre perdiamo anche Cristante e Dovbyk. È una situazione d’emergenza che ormai va avanti da alcune partite". Di fatto tra i convocati della Roma spiccano i nomi di Mirra, Lulli, Bah, Romano e Arena. L'unica notizia positiva è il rientro dalla squalifica di Mancini ed Hermoso che nell'ultimo turno di campionato a Lecce hanno costretto Gasperini a giocare con una difesa a dir poco inedita.

E ora tocca al centrocampo dover ricorrere agli straordinari. Kone sembra essere l'unico sicuro di un posto poi sarà da capire come vorrà schierarsi in campo il tecnico giallorosso per ovviare anche alle assenze e tenere presente pure coloro i quali poi dovranno entrare dalla panchina. Non arrivano poi notizia positive nemmeno da Dovbyk il cui infortunio potrebbe essere più serio del previsto con uno stop più lungo di quanto si era detto inizialmente.

I convocati della Roma in vista del Sassuolo:

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mirra, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Kone, Romano, Pisilli, Bah

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Arena, El Shaarawy