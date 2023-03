L’impero di Raiola si spacca: Rafaela Pimenta e il cugino Vincenzo si sono divisi i calciatori L’impero di Mino Raiola si è diviso in due ufficialmente. Vincenzo Raiola ha formato il Team Raiola che comprende tra gli altri Donnarumma e Ibrahimovic. Mentre Haaland e Pogba sono tra le stelle di Rafaela Pimenta.

A cura di Alessio Morra

Quasi un anno fa è venuto a mancare Mino Raiola, uno dei grandi protagonisti del calciomercato. Raiola ha cambiato il modo di fare il mercato. È stato rivoluzionario. Da anni i procuratori trattano in modo diverso con le società. Dopo la sua morte in tanti si sono chiesti cosa ne sarebbe stato del suo impero, che ora (pacificamente) si è praticamente spaccato in due. Già da settimane si parla di questa situazione, che era stata ratificata da Rafaela Pimenta, l'avvocato brasiliano che era socia alla pari di Mino Raiola. La vecchia società si è spacchettata e ora si è divisa in due. I tanti calciatori già assistiti sono stati chiamati a fare una scelta. Ora c'è chi fa parte del gruppo Pimenta e chi del gruppo di Vincenzo Raiola, il cugino di Mino, che è pronto a mettere su la sua scuderia personale.

La divisione tra Pimenta e Vincenzo Raiola è stata pacifica. Nessun attrito, come lei stesso ha confermato tempo fa: "Non c'è conflitto tra lui e me. Vincenzo ed io ci siamo parlati. Gli ho sempre detto che mi rendeva felice collaborare con lui. Ma è difficile per me accontentare tutti. Cerco di farlo il più possibile ai limiti di ciò che posso fare. C'è una missione principale in questa azienda: gestire i giocatori".

Raiola ha formato il suo gruppo, che si chiama Team Raiola, come si può leggere anche su transfermarkt.com, la bibbia del mercato. Le punte di diamante sono Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, che erano legatissimi a Mino. Con loro ci sarà un nutrito gruppo di calciatori di ottimo livello, che militano tutti in Serie A: Bennacer (Milan), Romagnoli, Patric, Pellegrini (Lazio, Bonaventura, Venuti (Fiorentina), Machin (Monza), Pinamonti (Sassuolo), Silvestri (Udinese). Ma anche Mario Balotelli. Oltre a una serie di giovani dalle belle speranze e una serie di calciatori di Serie B come Deiola, Roberto Insigne, Ciano e Ionita.

Nutrita anche la pattuglia di calciatori che restano sotto l'ala protettrice di Rafaela Pimenta. Il più noto è senz'altro Erling Haaland, bomber norvegese del Manchester City. Ma ci sono anche lo juventino Pogba, il centrocampista del PSG Verratti, il difensore del Bayern de Ligt e quello dell'Inter Dumfries. E tra gli interisti c'è anche Mkhitaryan. Quello di Pimenta è un elenco più internazionale, e che comprende anche Gravenberch, Mazraoui (Bayern Monaco), Xavi Simmons e Benitez (PSV), Malen (Borussia Dortmund), Justin Kluivert (Valencia), Brobbey (Ajax), Dolberg (Nizza).