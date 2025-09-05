Calcio
L’immagine virale di James Rodriguez tutto solo in uno stadio vuoto: cos’è successo dopo Colombia-Bolivia

James Rodriguez rientra in campo dopo Colombia-Bolivia aspettando che lo stadio fosse completamente vuoto. L’immagine dell’ex Real Madrid è diventata immediatamente virale.
A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine

James Rodriguez ha 34 anni ed è da sempre considerato uno dei più grandi talenti dell'ultima generazione di calciatori colombiani. Il centrocampista del León e capitano della nazionale, è stato ancora una volta determinante con il suo gol contro la Bolivia che ha permesso alla squadra di battere 1-0 la Bolivia nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di 2026. Tre punti importanti ma vissuti con un pizzico di malinconia dal giocatore che a fine partita, quando tutti i tifosi sono andati via lasciando lo stadio vuoto, è voluto rientrare sul terreno di gioco.

Addetti ai lavori e giornalisti sono rimasti spiazzati dal suo gesto. James è infatti tornato in campo e a un certo punto ha deciso di sedersi al centro tutto solo fissando il vuoto. L'immagine è diventata immediatamente virale generando domande su quanto fosse accaduto. Chiaro che a 34 anni quella giocata al Metrpolitano potrebbe essere stata l'ultima partita casalinga di James con la maglia della Colombia sperando di giocare i Mondiali 2026.

James ha segnato l'1-0 al 30° minuto , raggiungendo quota 14 gol nelle qualificazioni e battendo il record che fino ad ora apparteneva a Falcao come miglior marcatore colombiano in questa competizione. Il centrocampista ex Real Madrid ha giocato circa un'ora prima di essere sostituito e accompagnato in panchina da una standing ovation di tutto lo stadio. E così, forse anche perché colpito da quell'ovazione del pubblico, James si è emozionato e a fine partita, lontano da tutti, si è voluto riservare un piccolo spazio solo per lui.

Senza più nessuno, con gli spalti vuoti e lontano dal rumore, James si è seduto nel cerchio centrale del Metropolitano. Un'immagine che è diventata rapidamente virale e ha sollevato diversi interrogativi. Sebbene qualcuno tra i commenti avesse sottolineato anche come sembrasse una sorta di emulazione dell'addio al Barcellona di Iniesta al Camp Nou, altri si sono concentrati sull'emozione trasmessa da quell'immagine. Sebbene James abbia rifiutato di dare indicazioni sulla conferma della sua ultima partita di qualificazione in casa, la verità è che, data la sua età, avrebbe potuto esserlo.

Immagine
Calcio
