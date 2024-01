L’imbarazzante gol di mano che poteva cambiare il corso della Coppa d’Africa: il Var evita il peggio Episodio clamoroso in Coppa d’Africa con il Camerun che ha rischiato di essere eliminato da un gol di mano del Gambia. Decisivo il Var. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Coppa d’Africa regala emozioni uniche. Un esempio? La partita tra il Gambia e il Camerun decisiva ai fini della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Una girandola di emozioni infinite, in cui non è mancato anche un clamoroso gol di mano. Un episodio plateale che è sfuggito all’arbitro e ai suoi collaboratori, ma fortunatamente non al Var.

Si sapeva che questo match sarebbe stato incandescente alla luce della posta in palio con il Camerun obbligato a vincere per qualificarsi. Già prima del fischio d’inizio la lite tra l’escluso Onana e Eto’o ha fatto discutere, ma nulla in confronto all’andamento della partita assolutamente imprevedibile. Secondo tempo folle, con Camerun avanti, e poi ribaltato negli ultimi 20’.

Per 2’ i “leoni indomabili” sono stati eliminati dalla Coppa d’Africa, ma poi ecco l’autorete di Gomez, e la marcatura nel recupero di Wooh per un ulteriore ribaltone. La doccia fredda però al 93’: sugli sviluppi di un corner deviazione vincente di Sanneh e festa gambiana tra le proteste feroci dei camerunensi.

Il motivo? Il giocatore rossoblu ha realizzato il 3-2 con una plateale e volontaria deviazione con la mano. Un intervento da pallavolo da parte del calciatore ad anticipare il portiere. Anti-sportività totale per Sanneh che poi si è scatenato in un’esultanza sfrenata. L’arbitro e i guardalinee non si sono resi conto dell’accaduto e sarebbero stati pronti a convalidare la marcatura pesantissima: avrebbe infatti estromesso il Camerun dalla Coppa d’Africa. Fortunatamente è intervenuto il Var e dopo un check anche abbastanza lungo, la rete è stata giustamente annullata.

Sospiro di sollievo per il Camerun che grazie a questa vittoria difesa con le unghie e i denti fino alla fine, è passato al turno successivo allontanando le polemiche che sarebbero potuto essere fortissime.