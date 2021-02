Bernd Leno è stato uno dei protagonisti, in negativo, dell’ultimo match infrasettimanale di Premier League tra il suo Arsenal e il Wolverhampton. Il portiere tedesco dei Gunners ha commesso un errore gravissimo che gli è costato il rosso. Tempi d’uscita sbagliati per il classe 1992 che ha colpito il pallone con il braccio fuori area rimediando un’inevitabile espulsione. I londinesi, già in 10 per il primo provvedimento disciplinare nei confronti di David Luiz, sono rimasti addirittura in 9, arrendendosi poi con il punteggio di 2-1.

Una vera e propria para costata cara all'Arsenal. Bernd Leno estremo difensore dei Gunners, ha conquistato la scena nel match contro il Wolverhampton. Nella ripresa, sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, in superiorità numerica per il rosso a David Luiz, Leno ha deciso di avventurarsi in un'uscita a dir poco avventata. L'ex estremo difensore del Bayer Leverkusen, si è spinto fuori dalla sua area di rigore nel tentativo di anticipare Adama Traoré. Un intervento letteralmente spericolato quello di Leno, che ha sbagliato completamente i tempi.

Quando è arrivato sulla sfera Leno, accortosi probabilmente di non poter intervenire con il corpo, ha deciso di dare un vero e proprio pugno al pallone spedendolo in fallo laterale. Un intervento tanto goffo, quanto plateale, che l'arbitro non ha potuto far altro che punire con l'espulsione. Un momento di "follia" quello del tedesco che, subito si è reso conto della sciocchezza commessa. Impossibile protestare di fronte ad un tocco con il braccio fuori area sotto gli occhi di tutti, con il suo manager Arteta, sorpreso e incredulo per quanto accaduto.