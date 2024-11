video suggerito

Lille-Juventus, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Alle 21:00 di oggi, martedì 5 novembre allo Stadio Pierre-Mauroy si gioca Lille-Juventus, gara valida per il 4° turno della prima fase di Champions League a girone unico. Diretta in esclusiva e a pagamento su Sky sia per vedere il match in TV sia per seguirlo in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ritorna la Champions League per la Juventus che affronta oggi martedì 5 novembre, la trasferta francese di Lille per il 4° turno della fase a girone unico. I bianconeri in classifica generale sono a quota 6 punti in piena zona playoff. La partita Lille-Juventus sarà trasmessa solo in modalità a pagamento per gli abbonati di Sky sia in TV che in streaming.

La Juventus di Thiago Motta riparte dalla sconfitta amarissima e dolorosa contro lo Stoccarda, maturata allo JStadium che ha di fatto interrotto il cammino europeo dei bianconeri. Un KO arrivato dopo un avvio importante, con due vittorie tra cui quella eroica di Lipsia, in dieci. Ora un'altra campagna estera, in Francia a Lille per riprendere subito la rotta e mantenere il contatto con le prime otto posizioni che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi. Di fronte, il Lille che ha gli stessi punti ma con una storia Champions differente e più prestigiosa: dopo il ko al debutto ha messo a tacere prima il Real di Ancelotti e poi l'Atletico di Simeone, prendendosi la scena in due confronti che sulla carta vedeva i francesi decisamente sfavoriti.

Partita: Lille-Juventus

Dove: Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq)

Quando: martedì 5 novembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: quarto turno fase a campionato (Champions League)

A che ora e dove vedere Lille-Juventus in diretta TV: la partita non è in chiaro

La sfida tra il Lille e la Juventus, calida per il quarto turno di Champions League, fase a girone unico in programma questa sera, inizia alle 21:00. Sarà una delle 183 partite (su un totale di 203) trasmesse in esclusiva da Sky e potrà essere vista in TV solamente previo abbonamento e pagamento sui canali di Sky Sport e anche in formato 4k.

Champions League, Lille-Juventus dove vederla in diretta streaming

Per il live streaming bisognerà sempre essere abbonati a Sky. Si può utilizzare l'app dedicata, SkyGo per collegarsi da dispositivi mobili, oppure usufruire del servizio a pagamento on demand attraverso NOW.

Lille-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions League

Per il Lille tanti i probabili assenti con Genesio che dovrà trovare la miglior alchimia per presentare un 4-3-2-1 all'altezza delle aspettative per prendersi 3 punti pesantissimi di fronte al proprio pubblico. In attesa di capire se Koopmeiners sarà della partita sin dal primo minuto come il convalescente Nico Gonzalez mentre le chances di Douglas Luiz son ridotte al minimo.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexandro, Gudmundsson; Andre, Gomes; Zhegrova, Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Conceicao; Vlahovic. All. Thiago Motta