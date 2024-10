Ancelotti lo dice seriamente: la sconfitta del Real Madrid “è buona per noi”. E spiega il motivo

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Se a nessuno piace perdere, chi è meno abituato a farlo accusa sicuramente di più il colpo. Il Real Madrid non usciva battuto dal campo da ben 259 giorni prima di mercoledì sera, quando il Lille lo ha sconfitto 1-0 nella seconda giornata di Champions League. I blancos – che avevano Mbappé a mezzo servizio, il francese è entrato solo nel secondo tempo al posto di Militao – non sono riusciti a rimontare il rigore segnato nel recupero del primo tempo da Jonathan David e adesso si trovano nel ventre della mega classifica della nuova Champions, con i soli tre punti conquistati all'esordio contro lo Stoccarda. Eppure Carlo Ancelotti, dall'alto della sua esperienza, non esita a definire la sconfitta del Real "buona per noi", spiegando il perché: "È un campanello d'allarme".

Ancelotti ha provato a giocarsi la carta Mbappé nel secondo tempo, ma non è servita

"La squadra avversaria ha giocato meglio e meritava di vincere – dice il 65enne tecnico emiliano nel dopo partita, senza cercare alibi – Per noi è stato difficile entrare in partita a livello di intensità e di duelli. Avremmo potuto pareggiare, ma non sarebbe stato meritato. Dobbiamo imparare da quello che è successo. Tutto è andato decisamente storto ed è stato difficile recuperare palla, generare e creare. Il possesso è stato lento e con poche idee. È chiaro cosa dobbiamo migliorare".

Ancelotti guarda già avanti, al prossimo match di Liga contro il Villarreal: "Le partite si possono perdere, ma non abbiamo avuto buone sensazioni. Questo è quello che mi preoccupa di più, ma abbiamo le risorse per imparare. Dobbiamo sistemare le cose in fretta, perché sabato avremo un'altra partita".

Ancelotti a colloquio con Vinicius a Lille: il brasiliano è stato deludente

Ancelotti tira fuori il "buono" dalla sconfitta del Real Madrid a Lille: "Può esserci una scossa"

E qua entra in gioco quel "buono" che Carletto cerca di prendere dalla sconfitta di Lille: "La critica è giusta, corretta e dobbiamo accettarla. Non abbiamo mostrato una buona versione di noi in questa partita. L’ultima sconfitta quando abbiamo perso il derby ci ha dato una scossa fantastica, e ora può esserci un'altra scossa fantastica".

Era il 18 gennaio di quest'anno – appunto 259 giorni fa – quando il Real perse il derby con l'Atletico, peraltro solo ai supplementari e in coppa nazionale. Considerando la sola Champions, per trovare una sconfitta del Madrid bisogna risalire al ritorno della semifinale contro il Manchester City all'Etihad, il 17 maggio 2023, dunque 505 giorni fa. Dire che non sono abituati è dire poco…