Ancelotti svela come ha scelto l'ultimo rigorista di Atletico Madrid-Real Madrid: ridono tutti Carlo Ancelotti ha raccontato come il Real Madrid ha scelto i rigoristi e in particolare l'ultimo, preferendo Rudiger a Endrick. Un sollievo per il brasiliano.

A cura di Marco Beltrami

I calci di rigore hanno dato ragione al Real Madrid e a Carlo Ancelotti. La scelta dei rigoristi nella sfida contro l'Atletico si è rivelata azzeccata, con le merengues che si sono qualificate per i quarti di finale. L'allenatore italiano dopo la partita si è soffermato anche sul come è stata stilata la lista dei giocatori per la lotteria dei penalty facendo sorridere tutti i presenti in sala stampa.

I rigoristi del Real Madrid contro l'Atletico e le scelte di Ancelotti

Dopo l'annullamento con il Var del rigore di Julian Alvarez e l'errore di Llorente, ci ha pensato Rudiger a segnare il penalty decisivo facendo esplodere di entusiasmo il Real Madrid. Come si è arrivati alla scelta del difensore tedesco come ultimo battitore? Ancelotti ha spiegato la logica sua e del suo staff: "Abbiamo messo in campo nei rigori, il nostro migliore giocatore come primo, Mbappé, e come quinto abbiamo scelto Rudiger perché aveva segnato contro il City".

Ancelotti racconta la scelta tra Endrick e Rudiger per l'ultimo rigore contro l'Atletico

Inizialmente però Rudiger è stato in ballottaggio con un altro giocatore, ovvero Endrick. Ancelotti aveva inserito il giovane attaccante brasiliano nei supplementari al posto del connazionale Vinicius. Quando si è trattato però di scegliere, tutto è diventato più facile, visto che il talento sudamericano ha mostrato di sentire una fisiologica pressione: "Eravamo indecisi tra Endrick e Rüdiger. Ho visto la faccia di Endrick e abbiamo detto, ‘Meglio Rudiger'".

Le risate dei cronisti hanno accompagnato le parole di Ancelotti che poi ha ulteriormente raccontato il sollievo di Endrick dopo la scelta ricaduta su Rudiger: "Non ho mai visto Endrick così felice quando gli ho detto di fare il quinto". E alla fine non è stato solo il brasiliano ad essere felice, ma tutto il gruppo Real che ha esultato al Wanda Metropolitano. Grande signorilità da parte dell'allenatore italiano che ha riconosciuto anche i meriti degli avversari: "Cosa può fare la differenza nei rigori? Devi scegliere quelli più freddi possibili. Penso ancora che sia una lotteria, o testa o croce. Oggi abbiamo ottenuto testa. L'Atlético esce da questa competizione a testa alta perché ha giocato a un buon livello".