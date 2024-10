L’assurdo rigore dato contro all’Atletico Madrid in Champions, Simeone: “Errore brutale dell’arbitro”

video suggerito

A volte il VAR non basta per cancellare un errore, in questo davvero gigantesco. La partita della 3ª giornata di Champions League tra Atletico Madrid e Lille è stata pesantemente condizionata da un calcio di rigore assegnato ai francesi ufficialmente per un fallo di mano di un calciatore biancorosso, ma in realtà era stato un giocatore del Lille a colpire con la mano. L'errore dell'arbitro Guida è stato confermato dalla decisione del VAR Pairetto. E Simeone si è infuriato: "Non c'è fallo di mano, non c'è niente, errore brutale dell'arbitro, non c'è fallo di mano, non c'è niente, errore brutale dell'arbitro".

Atletico Madrid-Lille 1-3

L'Atletico ha perso un'altra partita e ora è addirittura fuori dalle prime 24. I colchoneros sono stati sconfitti per 3-1 dal Lille, che aveva sconfitto nel turno precedente per 1-0 il Real Madrid. Al gol di Julian Alvarez ha risposto nella ripresa con Zhegrova, autore di un gol fenomenale. Poi al 73′ è arrivato il gol del sorpasso di Jonathan David, che ha trasformato un rigore contestatissimo.

L'arbitro Guida sbaglia sul rigore del Lille

Simeone si è infuriato ha usato la parola ‘ladri' per gli arbitri. In realtà si tratta ‘solo' di un errore, seppur piuttosto grave. L'arbitro Guida assegna il rigore per un mani in area dell'Atletico, ma in realtà il mani è di un calciatore del Lille, dunque sarebbe stato fallo in attacco. Ma ciò che è ancora più clamoroso è l'errore del VAR, c'era l'italiano Pairetto, che ha confermato la decisione dell'arbitro, tra le polemiche del Wanda Metropolitano.

Dopo il 3-1 del Lille la partita è terminata e il Lille ha fatto resta, mentre l'Atletico si rammarica per l'errore arbitrale ma soprattutto pensa alla classifica, che è assai negativa. Dopo la partita ne hanno parlato il portiere Oblak e Gimenez. Entrambi hanno confermato che il rigore non c'era, avevano ragione. Poi si è lamentato anche il ‘Cholo' Simeone.