Liga nel caos, il Cadice chiede la sospensione del campionato dopo l’errore di arbitro e VAR Il Cadice si è rivolto ufficialmente al TAS di Losanna chiedendo l’immediata sospensione della Liga spagnola. Il club andaluso vuole farsi giustizia dopo il clamoroso errore di arbitro e VAR nel derby di gennaio contro l’Elche.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Cadice fa sul serio e va avanti spedito per la sua strada per farsi giustizia dopo quanto accaduto lo scorso 16 gennaio in occasione del derby pareggiato 1-1 contro l'Elche ultimissimo in classifica. Il club andaluso ha emesso un comunicato durissimo in cui ha fatto sapere di essersi rivolto al Tas di Losanna. Motivo? Il gol dell'Elche che è valso il pareggio, sarebbe stato viziato da una posizione di fuorigioco da parte dell'attaccante ospite che però non è stato rilevato dall'arbitro e dal VAR.

A fronte di ciò il club ha chiesto la sospensione immediata della Liga spagnola "fino all'effettiva risoluzione del Fascicolo da parte degli organi competenti – si legge nella nota diramata dal club – nella nostra ferma convinzione, fondata sulla Legge, che solo con l'adozione di detta misura cautelare sarà possibile evitare un aggravio dei danni cagionati al Cadice e impedendo che tale danno diventi assolutamente irreparabile". Il club ha presentato ricorso contro la risoluzione emessa dal Comitato di Appello della RFEF il 9 febbraio 2023, con la quale gli organi disciplinari della RFEF si dichiarano incapaci di ascoltare la richiesta di ricusazione della Parte presentata dal Cadice. Ecco perché la società è dunque andata avanti fino al Tas di Losanna.

Un errore importante da parte dell'arbitro dato che le immagini sembrano parlare chiaro e le linee del campo tirate per stabilire la posizione dell'attaccante dell'Elche evidenzino nettamente la posizione di fuorigioco del giocatore. "Abbiamo chiesto l'adozione di misure cautelari consistenti nella sospensione temporanea della competizione di Prima Divisione (“ LaLiga Santander”) – si legge nella nota – per far fronte a un'azione sfortunata e negligente da parte della squadra arbitrale, in particolare gli arbitri della Sala VAR, che hanno gravemente danneggiato il Cadice".

La difesa del Cadice ha fatto inoltre riferimento nel loro ricorso a decisioni prese in passato da UEFA e FIFA, rispettivamente, per la ripetizione parziale delle partite internazionali Norvegia-Inghilterra e Uzbekistan-Bahrain, "allo scopo di evitare danni dovuti a decisioni arbitrali errate". Il Cadice attualmente è in lotta per non retrocedere e nella sua nota ufficiale si auspica che sia fatta giustizia dato che "qualsiasi decisione contraria a quanto sopra pregiudicherebbe gravemente l'integrità e lo sviluppo della competizione sportiva in questione".