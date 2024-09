video suggerito

L’idea shock di Michel Platini per rilanciare il calcio, giocare in 10: De Zerbi lo stronca Michel Platini ha proposto un’idea a suo modo rivoluzionaria con l’obiettivo di rilanciare il calcio: “Togliamo un giocatore, ci sarebbero più spazi. In 11 si giocava nel 1900”. Discussione e pareri contrastanti, ma dibattito chiuso per Roberto De Zerbi, perentorio nel rispondere a Le Roi: “Scelta sbagliata” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Michel Platini ha tenuto banco in queste ore per una proposta shock col fine di aumentare la spettacolarità e rilanciare il calcio, rendendolo più divertente e appetibile: ridurre le squadre a 10 giocatori, lasciando più spazi e occasioni. Una proposta che ha creato immediato dibattito tra pro e contro anche tra gli addetti ai lavori, come i tecnici. Tra cui Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia che è stato categorico e spietato verso Le Roi: "Scelta sbagliata".

La proposta di Platini, giocare 10 contro 10

Come cambiare il calcio, come migliorarlo, renderlo più divertente e appassionante. Tutti temi che da diversi anni si stanno affrontando e che sono alla base della rivoluzione di format e tornei, con lo scopo di alzare l'asticella dello spettacolo. Su questo argomento ha voluto dire la sua anche l'ex stella Michel Platini che è intervenuto ad un dibattito sull'argomento, con una proposta, a dir poco audace e che ha fatto da subito discutere: "Forse dovremmo togliere un giocatore, giocare in 10" ha detto Le Roi in un podcast francese. "Il calcio si faceva in 11 nel 1900, ma nel 1900 correvano meno di oggi, erano meno forti, andavano più lenti", ha sottolineato. "Tutto ciò potrebbe essere una buona soluzione perché limitare il numero di giocatori libererebbe spazio". Una riflessione figlia di un'altra che coinvolge direttamente l'ex dirigente della UEFA: "Le persone della mia generazione non guardano più molto il calcio perché non si ritrovano nel gioco, non è una critica ma una constatazione".

La risposta secca di De Zerbi all'idea di Platini

Togliere il fuorigioco, inserire il tempo effettivo, modificare le metrature di aree e campi. Ciclicamente si sente di tutto e di più nel mondo del calcio da chi vorrebbe rivoluzionare il gioco più amato e seguito al mondo per renderlo ancora più audace. In Francia, quando parla Le Roi l'attenzione è sempre massima e così si è aperto il dibattito, con Luis Enrique, allenatore del PSG, aperto alla riflessione ("Può essere interessante") mentre Pierre Sage del Lione si è detto più che perplesso ("Logica discutibile ma ascolto Platini volentieri"). Alla fine, però, tutto resta più che altro parole. Per fortuna, direbbe De Zerbi cui è stato chiesto cosa ne pensasse delle parole di Michel Platini. e così anche per il tecnico del Marsiglia è arrivata la fatidica domanda: d'accordo o no? Lapidaria la risposta di De Zerbi: "Non so se l'idea sia di Platini o di qualcun altro" ha detto il tecnico italiano. "Generalmente so solo una cosa però: quando decidiamo di fare questi cambiamenti, facciamo sempre delle scelte sbagliate. Se sono d'accordo? Quando è così è evidente che non posso essere d’accordo"