Il Marsiglia di De Zerbi torna alla vittoria ma lo spogliatoio è infuocato: Greenwood non saluta Hojberg Il Marsiglia di De Zerbi torna alla vittoria ed è di nuovo secondo in Ligue 1 ma lo spogliatoio è infuocato: Greenwood non saluta Hojberg dopo il triplice fischio, un gesto che non è passato inosservato.

A cura di Vito Lamorte

L'Olympique Marsiglia di De Zerbi torna alla vittoria ed è di nuovo secondo in Ligue 1 ma lo spogliatoio è infuocato: Greenwood non saluta Hojberg dopo il triplice fischio, un gesto che non è passato inosservato e che sta facendo discutere molto in Francia.

L'OM riporta il club al secondo posto, effettuando il sorpasso sul Monaco, dopo una settimana ad alta tensione con tantissime voci riguardo ad uno scontro tra giocatori e tecnico, superando 3-2 il Tolosa con i gol di Greenwood e Rabiot: si interrompe la striscia negativa di tre ko consecutivi (quattro nelle ultime cinque) della squadra di De Zerbi.

Greenwood non saluta Hojberg: l'OM vince ma lo spogliatoio è infuocato

Greenwood non saluta Hojberg durante i festeggiamenti della vittoria dell'OM contro il Tolose nel posticipo della Ligue 1: il calciatore inglese ha evitato il centrocampista danese in maniera evidente e sarà difficile credere a qualsiasi giustificazione che verrà addotta per questo comportamento dell'ex Manchester United.

Il numero 10 saluta tutti tranne Hojberg.

La scorsa settimana è stata molto complicata in casa Marsiglia con le parole di Roberto De Zerbi che avevano fatto capire tutte le difficoltà che c'erano state dopo la sconfitta col Reims. L'allenatore italiano ha rischiato l'ammutinamento dopo aver detto ai suoi giocatori che non li avrebbe allenati per il modo in cui si stavano comportando: la squadra non ha apprezzato e c'è stato un duro scontro, placato solo dall'intervento di Benatia per evitare una frattura definitiva.

Valentin Rongier, centrocampista del Marsiglia, ha parlato di quanto accaduto dopo la vittoria sul Tolosa (3-2): "Lo spirito c'è stato. È quello che dobbiamo dimostrare in ogni partita. Grazie a questa settimana abbiamo dimostrato lo stesso spirito che abbiamo avuto in alcune partite precedenti, e che abbiamo perso da un po' di tempo. Se vogliamo rimanere al secondo posto, dobbiamo dare il massimo".

Non ci sarebbe stata nessuna rottura con De Zerbi secondo Rongier e parla così di quanto avvenuto: "Preferiamo lavorare con un rapporto più pacifico ma se lo ha fatto, è stato perché stava aspettando una reazione".