L’ex moglie di Celeste Pin presenta denuncia contro ignoti per omicidio: cosa c’è che non torna

La morte improvvisa di Celeste Pin, ex bandiera della Fiorentina anni 80, ha sconvolto il mondo del calcio. Sulla scomparsa dell’ex giocatore si è indagato per possibile suicidio ma l’ex moglie Elena Fabbri ha sporto denuncia per omicidio: Pin stava bene, la depressione era sotto controllo e il mattino della sua scomparsa le aveva inoltrato una foto: “Pronto per il lavoro”

Dopo il dolore, lo sconforto e la rabbia, l'ex moglie di Celeste Pin, Elena Fabbri ha deciso di dare un colpo fortissimo sulle indagini che riguardano l'improvvisa morte dell'ex calciatore avvenuta nel suo appartamento lo scorso 22 luglio. Gli inquirenti stanno indagando per sospetto suicidio ma la richiesta della ex consorte, con cui negli ultimi tempi Pin si era riavvicinato moltissimo, è stata precisa in un'altra direzione: ha presentato denuncia per omicidio, chiedendo un test tossicologico sul corpo, il sequestro e l'analisi del cellulare per verificare messaggi, chat e telefonate.

L'ex moglie non crede al suicidio di Celeste Pin: denuncia per omicidio

L’ipotesi più accreditata nell’inchiesta per omicidio colposo, che attualmente non presenta indagati e aperta dalla pubblico ministero Silvia Zannini, resta il suicidio: Celeste Pin soffriva da oltre quarant'anni di una forma di depressione che lo accompagnava costantemente e con cui aveva imparato a convivere. Proprio quest'ultimo aspetto ha spinto Elena Fabbri a rifiutare categoricamente l'ipotesi che l'ex marito possa essersi tolto la vita: negli ultimi tempi i due si erano riavvicinati anche spinti dall'amore per i due figli. Secondo una prima ricostruzione degli ultimi mesi, Pin stava attraversando un buon momento generale, tanto che nella mattinata di martedì, giorno della sua scomparsa, avrebbe inviato una foto alla ex consorte, in cui appariva in ottima forma, "pronto al lavoro": una stranezza su cui Elena Fabbri ora pretende totale chiarezza.

Celeste Pin stava bene: depressione sotto controllo, attivo e in piena forma fisica

Non starebbe in piedi, dunque, per Elena Fabbri l’ipotesi tanto decantata della depressione perché il 64ebbe ex campione e capitano della Fiorentina, vi stava convivendo da oltre quarant’anni, senza mai cambiare terapia né farmaci. L’umore, secondo l'ex moglie, era quello consueto ed era in piena salute fisica. Oltretutto sembra che le sue attività extracalcistiche, un mondo che non aveva mai del tutto abbandonato seguendo fan club, collaborando con scuole calcio giovanili e partecipando a trasmissioni sportive, andassero bene occupandosi con ottimi riscontri nel settore immobiliare.

Chi era Celeste Pin: capitano e bandiera della Fiorentina degli anni '80

La notizia della morte di Celeste Pin, 64 anni, ha scosso profondamente il mondo del calcio e dello sport in generale. In particolare, grande cordoglio è arrivato dalla Fiorentina di cui Pin è stato per anni bandiera e capitano. Con la Viola ha disputato 200 partite, tra gli anni ’80 e primi anni ’90. In totale, Pin ha collezionato 263 presenze in Serie A e realizzato 3 gol.