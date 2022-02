L’ex di Lobotka non rimpiange Napoli: “Spazzatura, topi, criminalità, è come l’Egitto”. Poi si pente L’ex compagna del centrocampista azzurro Stanislav Lobotka, la cantante Daniela Nizlova, ci è andata giù pesante nel raccontare la sua esperienza sul Golfo. Poi ha fatto marcia indietro, ma non del tutto: “Non so come sia possibile nel 21° secolo”.

A cura di Paolo Fiorenza

A sentire l'ex compagna di Stanislav Lobotka, la cantante slovacca del duo TWiiNS Daniela Nizlova, il centrocampista del Napoli vive in tutt'altra città rispetto a quella descritta con amore da tutte le altre famiglie dei calciatori azzurri. Valgano per tutti le recenti parole di Dries Mertens, che ha spiegato perché sogna di restare il più a lungo possibile sul Golfo: "Sono stato fortunato. Abito in un posto che ti prende l'anima, io al mattino mi sveglio e vedo il mare, ho un orizzonte che ti conquista, se è possibile posso salire in barca, andare ad Amalfi o a Capri, respirare, immergermi in acqua, vivere. Napoli mi ha conquistato, d'impatto".

Una Napoli da sogno che sparisce nella testimonianza della Nizlova, che la trasforma in un posto da incubo quando risponde alla domanda di un suo follower in una storia su Instagram. "Ti mancano la villa di lusso e la vita a Napoli ora che sei a casa con i tuoi genitori?", le viene chiesto. La risposta fa andare in frantumi la cartolina di Partenope: "Abitavamo in una normale casa in affitto (con piscina, ndr), non nel centro di Napoli. Ogni giorno mi confrontavo con preoccupazioni come muffa, malfunzionamento del riscaldamento, oggetti personali mancanti, interruzioni di corrente quando non riuscivo a preparare il latte per la bambina e altre cose. No, non è tutto oro quello che luccica. Il centro di Napoli è bello nelle foto, ma i dintorni sono come l'Egitto: spazzatura, topi, criminalità".

Parole forti che ovviamente hanno avuto ampia eco a Napoli ed allora la 35enne artista, che fa coppia con la sorella gemella Veronika nel duo musicale molto noto in Slovacchia, ha fatto marcia indietro dopo poche ore, puntualizzando che si riferiva soltanto alle problematiche che affliggevano la casa dove viveva con Lobotka: "Sui media slovacchi era uscito un articolo che diceva che da una villa italiana di lusso sono tornata in Slovacchia, ma non l'hanno scritto in un modo carino, quindi la gente me lo ha chiesto su Instagram – ha raccontato a Napoli Magazine – Mi piace molto Napoli, in particolare il centro storico. Amo la città di Napoli, la cultura, il cibo e le persone cordiali. Mi hanno chiesto della casa e abbiamo avuto davvero un grosso problema con la muffa, il riscaldamento e tante volte non avevamo l'elettricità e non riuscivo a preparare il latte per Linda".

"Stavamo discutendo dei problemi classici – chiarisce Daniela – Perché gli slovacchi pensano che probabilmente vivessimo in un luogo di villeggiatura. Quindi ho detto loro che come la gente comune abbiamo anche lottato con i problemi classici. Mi dispiace davvero per questo malinteso e mi scuso se ha toccato il cuore delle persone. Della spazzatura ne ho discusso così tante volte con la gente del posto su come sia possibile che nel 21° secolo le persone possono lasciare la spazzatura ad esempio sulle autostrade. Ho voluto così tante volte organizzare qualche azione di beneficenza per mettere insieme le persone, prendere i sacchi della spazzatura e pulire la zona. Il vostro ambiente è bellissimo e penso che le persone dovrebbero comportarsi in modo più responsabile per i vostri paesaggi straordinari. Tutti sanno che Napoli è nel mio cuore, stavo solo parlando dei problemi che avevamo in casa".

Daniela Nizlova, più grande di Lobotka di 8 anni, stava assieme al calciatore azzurro dall'aprile del 2019. Lei e l'ex compagno vivevano a Napoli dal gennaio del 2020, quando Lobotka si era trasferito in azzurro dal Celta Vigo. I due si sono lasciati nello scorso settembre: la relazione non è stata salvata dalla figlia Linda, che ha festeggiato due anni a gennaio. Da quanto scritto dalla cantante sui social all'epoca della separazione, era stato il centrocampista a porre fine alla storia: "Mi ha sorpreso, fa male e per ora non ho voglia di commentare questo argomento". Daniela da quel momento se n'è tornata in Slovacchia a casa dei genitori, portando con sé la bambina e trovandovi anche sua sorella, fresca mamma ed anche lei ora single.