Lewandowski si lamenta della cottura dell’uovo, il Barcellona assume un nuovo chef competente Robert Lewandowski è attentissimo a ogni dettaglio anche fuori dal campo: il 36enne attaccante del Barcellona ha fatto notare come la cottura dell’uovo non fosse fatta a regola d’arte (e di nutrizione), il tecnico Hansi Flick è subito intervenuto per chiedere al club blaugrana di assumere uno chef competente in materia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Quando si dice trovare il pelo nell'uovo: ma stavolta l'uovo c'entra per davvero, anche se non è stato rinvenuto alcun pelo che abbia fatto sollevare la polemica. Il punto del contendere è la cottura dell'uovo, qualcosa che può apparire banale ma che per chi è un professionista ad altissimo livello può contare qualcosa. Anzi, più di qualcosa, visto che Robert Lewandowski ha fatto notare al tecnico Hansi Flick come la preparazione apparentemente semplice dell'uovo (alimento ricco di proteine, vitamine e minerali, ma anche di colesterolo, da cui discende l'attenzione per la sua cottura) non fosse stata a regola d'arte. A quel punto, svela il quotidiano Sport, il Barcellona si è mosso per assumere un nuovo chef competente in materia.

Del resto il 36enne attaccante tedesco, anche in questa stagione una macchina da gol con 23 reti in 24 partite complessive tra Liga e Champions, è da sempre molto attento all'alimentazione (sua moglie è pure nutrizionista), il che spiega la sua grande longevità. Non meno scrupoloso su tutto quello che ruota intorno al campo è Flick, col quale dunque Lewandowski ha trovato una porta spalancata sulla questione. Subito dopo essersi seduto in panchina la scorsa estate, l'ex allenatore del Bayern Monaco ha infatti insistito su una serie di nuove regole imposte ai giocatori del Barcellona, proprio per ottimizzarne allenamento e resa in partita: è stato addirittura chiesto loro di presentare un referto dentistico dopo aver effettuato esami specifici.

Hansi Flick vuole accontentare in tutto il bomber del Barcellona Robert Lewandowski

Lewandowski a Flick: l'uovo è cotto male. Il Barcellona assume un nuovo chef

L'attenzione ai dettagli di Flick è insomma elevata e non tralascia la dieta dei calciatori, anch'essa oggetto di rigidi programmi. Non stupisce dunque che quando recentemente Lewandowski si è lamentato del modo in cui gli era stato servito un alimento "essenziale nella dieta di qualsiasi atleta, come le uova", il 59enne suo connazionale sia subito intervenuto chiedendo alla dirigenza di assumere un nuovo "chef professionista e pienamente qualificato".

Una richiesta cui il Barcellona ha potuto ottemperare, vista la spesa relativamente accettabile, a differenza del disastro della mancata iscrizione in lista di Dani Olmo, libero da contratto dall'1 gennaio – salvo miracoli che appaiono fuori tempo massimo – a causa dello sforamento del tetto salariale della Liga da parte del club blaugrana. Lì più che l'introvabile pelo, nell'uovo ci è finito un palo della luce ben visibile…