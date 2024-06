Lewandowsi spiega a Mbappé cosa dovrà sopportare con la maschera protettiva: avrà problemi in area

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Nell'ultima partita della fase a gironi la Francia potrà contare su Kilyan Mbappé: dopo essere rimasto in panchina nell'ultima uscita il francese potrebbe tornare in campo dal 1′ per la prima volta dopo il tremendo infortunio al naso. Deschamps è pronto. a schierarlo titolare contro la Polonia, visto che l'ematoma sul volto si è riassorbito, le sue condizioni sono stabili e anche la nuova maschera protettiva è pronta.

Davanti si ritroverà un avversario che ha attraversato le sue stesse difficoltà quasi dieci anni fa. Si tratta di Robert Lewakdowski che nel 2015 ha dovuto affrontare il Barcellona in semifinale di Champions League indossando un dispositivo medico che gli copriva il volto.

L'avvertimento di Lewandowski

Non è la prima volta che un giocatore scende in campo protetto dalla mascherina facciale per traumi al naso o agli zigomi, ma per gli attaccanti questa situazione crea molta sofferenza e un po' di difficoltà specialmente in area di rigore. Lo sa bene Lewandowski che prima della partita contro la Francia ha voluto dare un avvertimento a Mbappé, spiegandogli che cosa accadrà quando scenderà in campo con la sua nuova maschera.

Per il polacco è una brutta situazione, specialmente quando si trova in area: "Quando ho dovuto indossare anch'io una maschera, non è stato carino. È abbastanza fastidioso, soprattutto in area di rigore, ho avuto problemi, non reagivo, non vedevo, avevo il campo visivo limitato… Sono pochi millisecondi ma possono rallentare un giocatore. È una sfida, non è piacevole, ma ovviamente la salute del giocatore è più importante. Per una competizione l'emozione è altissima e tutti vogliono giocare a tutti i costi. Capisco le difficoltà che deve affrontare".

Il caldo sarà nemico di Mbappé

Oltre alle difficoltà oggettive descritte da Lewandowski, il francese potrebbe avere un ostacolo in più da combattere. Nella partita delle 18:00 a Dortmund sono previste temperature di circa 27º: il caldo è un elemento che andrà a sfavore di Mbappé perché la maschera protettiva che dovrò indossare non consente una perfetta traspirazione e il sudore che gli scivolerà sul volto sarà un altro elemento di disturbo, oltre a quello della visuale non proprio perfetta.