Una rete splendida, un assist al bacio e tanto sacrificio. La partita con il Benevento conferma la costante crescita di Rafael Leao che dopo esser stato oggetto misterioso per diversi mesi sembra adesso essere finalmente entrato nei meccanismi del Milan e del suo allenatore Stefano Pioli. Rimesso nel ruolo di centravanti a causa dell'assenza di Zlatan Ibrahimovic il portoghese al Vigorito ha messo scena una delle sue migliori prestazioni in maglia rossonera sostenendo quasi da solo l'intero attacco rossonero. Ma a descrivere al meglio il momento magico vissuto dall'attaccante e dal Milan tornato capolista è l'esultanza messa in scena dal 21enne lusitano dopo il gran gol (un pallonetto da posizione defilata simile alla magia di Mertens con la Lazio di qualche stagione fa).

Esultanza Rafael Leao: perché festeggia così

Rafael Leao infatti dopo la rete è corso verso la telecamera battendo più volte il dito della mano destra contro il polso sinistro (ad indicare un orologio) ed esclamando una frase molto significativa: "È il nostro tempo". Una frase che sembra dunque suonare come un monito da parte dell'attaccante portoghese che mette in guardia gli avversari del fatto che finalmente è arrivato il suo tempo e quello del Milan. E chissà che non sia rivolto anche al CT del Portogallo che non lo ha mai preso in considerazione per la Nazionale maggiore.

Il momento d'oro di Leao centravanti e del Milan

Momento d'oro dunque per Rafael Leao che contro il Benevento ha realizzato il suo quinto gol stagionale, il quarto in questo campionato: il secondo nelle ultime tre gare dopo quello messo a segno nel match contro il Sassuolo. Tutto ciò nel momento in cui nell'attacco del Milan manca Zlatan Ibrahimovic che in queste ultime gare il 21enne portoghese non ha fatto rimpiangere segnando due reti e disputando tre ottime prestazioni negli ultimi tre match in cui è stato schierato al centro dell'attacco rossonero al posto dello svedese con la squadra rossonera che è riuscita a portare a casa i tre punti in tutte e tre le circostanze.