L’esultanza di Pisilli dopo il gol con l’U21 raccontano una bella storia: sono per Emanuele

Il gesto fatto dal calciatore della Nazionale e della Roma è per un bimbo che affronta una battaglia difficile. Il centrocampista aveva fatto una promessa e l’ha mantenuta. “Ti voglio bene Niccolò, grazie per questo regalo bellissimo”. Pisilli non è l’unico calciatore che ha preso a cuore il piccolo.

L'esultanza di Niccolò Pisilli dopo il gol segnato al Montenegro è legato a una storia bellissima, di quelle che ancora riescono a coniugare passione sportiva e buoni sentimenti con in gioco del calcio. È dedicata a Emanuele, un bimbo di 8/9 anni che da tempo affronta una battaglia importante assieme alla sua famiglia. Il piccolo, originario di Bitonto, è un grande appassionato di calcio e sui social – grazie al papà, Alfredo, che se ne prende cura – ha un profilo che raccoglie le testimonianze di affetto con le quali è stato omaggiato dai giocatori di Serie A. Mano all'altezza della fronte a mo' di saluto militare e una linguaccia hanno caratterizzato il gesto sfoggiato dal calciatore dell'Under 21 e della Roma nella serata che ha permesso agli Azzurrini di riscattare la sconfitta con la Polonia nella corsa verso gli Europei di categoria.

La dedica di Pisilli e la gioia di Emanuele: "Promessa mantenuta"

Il centrocampista della Nazionale aveva fatto una promessa e l'ha mantenuta. È stato il padre del ragazzino a editare il messaggio a corredo della foto di Pisilli e del post pubblicato su Instagram nel quale c'è tutta la spiegazione di quel particolare momento di euforia.

Promessa mantenuta! ‘Ema al prossimo gol in nazionale esulto con la tua linguaccia' e in una settimana il mio amico Niccolò Pisilli fa prima un gol pazzesco con la Polonia e poi quattro giorni dopo segna ancora contro il Montenegro nelle qualificazioni Europei U21! Che questo ragazzo sia un futuro campione ci sono pochi dubbi, la cosa che mi fa più felice è che sia un mio grande amico e che abbia voluto fortemente dedicarmi il gol. Ti voglio bene Niccolò, grazie per questo regalo bellissimo.

I calciatori di Serie A accanto al piccolo Emanuele

Pisilli non è stato il primo né l'unico giocatore a fare una cosa del genere durante una partita, come testimoniano tutte le foto raccolte sull'account di Emanuele (EmanueleSuperstar16 è il nickname) che spesso, accompagnato da papà Alfredo e mamma Nadina, è ospite delle squadre di calcio. Il bimbo è benvoluto dai calciatori che hanno preso a cuore la sua vicenda e lo rendono contento standogli vicino imitandone quel suo gesto anche in campo.

Leggi anche La Spagna segna un gol strepitoso alla Georgia dopo 26 passaggi: la toccano quasi tutti

Basta dare un'occhiata al profilo Instagram del ragazzino per rendersi conto di come sia divenuto una sorta di beniamino per tanti suoi idoli con le scarpette, di Serie A o Serie B. Tra le immagini ci sono quelle di Mario Balotelli, quando era attaccante del Genoa; del difensore della Roma, Mancini; del neo allenatore del Grifone, De Rossi; di Haaland del Manchester City; di Raspadori dell'Atletico Madrid; di De Bruyne del Napoli e molti altri.