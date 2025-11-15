Calcio
Pisilli segna un gol spaziale con l’Italia Under 21: compagni increduli con le mani nei capelli

Niccolò Pisilli segna un gol sensazionale con l’Italia Under 21 contro la Polonia. Il centrocampista della Roma lascia senza parole i compagni di squadra increduli con le mani nei capelli.
A cura di Fabrizio Rinelli
La stella di Niccolò Pisilli brilla nonostante la disfatta dell'Italia Under 21 in Polonia contro i padroni di casa che si impongono 2-1 in rimonta sugli azzurrini passati in vantaggio proprio con il gol del centrocampista della Roma. Di fatto la rete di Pisilli è la nota lieta della serata amara della nazionale di Silvio Baldini che scivola al secondo posto del girone valido per le qualificazioni agli Europei. Le immagini del gol di Pisilli, nonostante questo, hanno fatto il giro del mondo.

Il gol è a dir poco straordinario e mostra le qualità del ragazzo apprezzatissimo dall'ambiente giallorosso anche per queste sue doti balistiche. Pisilli fa tutto benissimo. Dopo aver ricevuto un cross da sinistra stoppa la palla di destro, fa un sombrero a Duda e poi calcia di prima intenzione con una sforbiciata che si insacca in rete dopo aver toccato il palo. Un gol che ha fatto letteralmente impazzire tifosi e anche i giocatori in campo increduli per quanto visto in quel momento. Diversi giocatori erano infatti con le mani tra i capelli. Una reazione spontanea dopo aver visto quel gioiello davanti ai propri occhi.

Pisilli è infatti il primo a capire di aver fatto un gol sensazionale. Il centrocampista dell'Italia corre ad esultare verso la bandierina rincorso da tutti i suoi compagni increduli per quanto visto. Nelle immagini mostrate si nota infatti Koleosho con una mano in testa che stenta a credere a quanto appena visto. Come lui anche Filippo Mane fa lo stesso ma in maniera più eclatante e visibile a tutti. Il difensore del Borussia Dortmund rincorre Pisilli e lo raggiunge verso la bandierina mentre si tiene le mani tra i capelli per diverso tempo. Non può credere che Pisilli sia stato in grado di esibirsi in un'acrobazia simile e soprattutto gestire la palla con i piedi in uno spazio così ristretto.

Una giocata che di fatto ha acceso la partita ma non l'Italia che si è poi sciolta sotto i colpi della Polonia capace di rifilare due reti agli Azzurrini. Pisilli però si porta a casa questo gol che vale come un messaggio a Gasperini e alla Roma. Il tecnico giallorosso ha di fatto utilizzato il giovane centrocampista solo per 112 minuti totali. In campionato non gioca dal derby con la Lazio di settembre. Dopo per lui ben 7 panchine consecutive e zero minuti giocati. Una cosa diversa rispetto allo spazio che gli concede Baldini il quale lo considera titolare fisso ed elemento imprescindibile della sua squadra.

