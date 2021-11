L’esordio di Soulé con la Juventus è umiliante: i tifosi si scagliano contro Allegri Matias Soulé contro la Salernitana ha fatto il suo esordio ufficiale in Serie A con la Juventus. Una prima volta particolare che i tifosi non perdonano ad Allegri.

A cura di Marco Beltrami

Chissà cosa ha provato Matias Soulé nella serata dell'Arechi. Il talento argentino sarà stato più felice per il suo esordio ufficiale in Serie A o più arrabbiato per il fatto di essere stato inserito a tempo praticamente scaduto senza avere la possibilità nemmeno di toccare il pallone? Difficile dirlo, anche se la sua situazione in Salernitana-Juventus non è sfuggita a tantissimi tifosi bianconeri che sui social si sono scagliati contro Massimiliano Allegri per una scelta che è stata letta come una mancanza di rispetto di un ragazzo che tra l'altro da poco è entrato a far parte anche del giro della nazionale argentina.

Nel recupero di Salernitana-Juve, con i bianconeri in vantaggio di 2 gol Max Allegri ha deciso di inserire Matias Soulé, talento classe 2003 che dopo essersi fatto le ossa tra Primavera e Under 23, è stato aggregato con continuità alla prima squadra. Purtroppo per il numero 46, il pallone non è uscito subito e così l'occasione per effettuare il cambio è arrivata addirittura a recupero scaduto, quando i bianconeri hanno avuto anche la possibilità di giovare di un calcio di rigore. A quel punto il tecnico che avrebbe dovuto sostituire Dybala ha deciso di concedere a Paulo la possibilità di calciare dal dischetto, togliendo dal campo Kulusevski.

Soulé ha esordito in Serie A senza nemmeno poter partecipare ad un'azione: è riuscito infatti giusto a portarsi al limite dell'area per assistere alla battuta del suo connazionale che, dopo una scivolata, ha spedito la sfera alle stelle. Ecco il triplice fischio dell'arbitro che ha spento le speranze dell'argentino di poter almeno toccare il suo primo pallone in un match ufficiale con la prima squadra della Juventus. Una situazione che ha fatto arrabbiare i tifosi che si sono chiesti a più riprese anche in modo colorito, il perché di questa sostituzione beffarda, dal sapore quasi dell'umiliazione per questo ragazzo. E ancora una volta Allegri è finito nell'occhio del ciclone.