L'esordio da titolare del figlio di Oba Oba Martins col Monza è un incubo: sostituito dopo mezz'ora Kevin Martins, 20enne classe 2005 figlio di Oba Oba Martins, ex attaccante dell'Inter, oggi ha giocato la sua prima partita da titolare in Serie A con la maglia del Monza. Contro la Lazio però la gioia per quella scelta di Bocchetti dura poco, solo mezz'ora, poiché proprio il tecnico lo sostituisce ancor prima che finisse il primo tempo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nella Lazio è tornato Nuno Tavares e contro il Monza non è stata una passeggiata marcarlo per Kevin Martins. Il 20enne classe 2005 figlio di Oba Oba Martins, ex attaccante dell'Inter, è stato schierato per la prima da titolare in Serie A dal tecnico Salvatore Bocchetti che ha voluto dare fiducia al ragazzo. Ma purtroppo su quella fascia proprio il treno dei biancocelesti era particolarmente ispirato. Contenerlo è stata un'impresa evidentemente per il giocatore. Bocchetti forse l'ha visto troppo in difficoltà e così ha deciso di sostituirlo.

Tutto accade al minuto 30 del primo tempo quando la Lazio era appena passata in vantaggio. L'azione da destra orchestrata da Isaksen è perfetta. L'attaccante mette dietro per Guendouzi che a sua volta crossa al centro dell'area di rigore per la testa di Castellanos che sponda per l'accorrente Marusic che fa 1-0. A quel punto da bordo campo succede qualcosa. La panchina del Monza inizia a muoversi e la tutta la toglie Kyriakopoulos. Quest'ultimo viene chiamato proprio per sostituire Martins il quale non la prende benissimo farfugliando qualcosa.

Il volto contrariato di Martins dopo essere stato sostituito.

Le telecamere inquadrano il tabellone luminoso che indicava appunto i dettagli della sostituzione fatta dal Monza. Kyriakopoulos entra sul rettangolo verde dell'Olimpico mentre dall'altra parte del campo Martins esce senza nemmeno salutare il compagno di squadra. Il figlio di Obafemi Martines si dirige con calma verso la panchina dei brianzoli facendo il giro lungo. Evidentemente contrariato per questo cambio ha iniziato a guardare verso la panchina di Bocchetti per capire perché avesse fatto quella scelta così affrettata a suo dire.

Martins esce dall'altra parte del campo

L'allenatore dei brianzoli forse non è stato contento dell'impatto avuto da Martins sulla partita e probabilmente si aspettava potesse contenere meglio Tavares e la Lazio sulla fascia sinistra. E infatti Bocchetti non ha voluto attendere nemmeno il quarto d'ora in più che avrebbe chiuso la prima frazione sostituendo subito il figlio d'arte. Il Monza subito dopo ha corso qualche altro pericolo ma senza subire gol. Le due squadre sono andate negli spogliatoi con il punteggio di 1-0 in favore dei biancocelesti.