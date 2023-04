L’errore di Falcone decide Lecce-Napoli: l’abbraccio di Gollini è pura solidarietà tra portieri Al termine di Lecce-Napoli si è verificato un episodio che è in pochi hanno notato: Gollini, secondo portiere azzurro, è andato da Falcone per abbracciarlo e rincuorarlo dopo l’errore che è costato la sconfitta ai salentini.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ha ripreso la sua marcia verso lo Scudetto grazie alla vittoria in casa del Lecce: adesso mancano quattro successi agli azzurri per avere l'aritmetica certezza del titolo. La squadra di Luciano Spalletti, però, ha dovuto sudare i 3 punti al Via del Mare e la rete della vittoria è arrivata con un rocambolesco autogol.

Su un cross dalla sinistra di Mario Rui è arrivata la deviazione di testa di Antonino Gallo verso il proprio portiere ma Wladimiro Falcone non è riuscito a trattener il pallone, che è finito in rete e ha deciso la sfida tra salentini e partenopei.

Un errore abbastanza clamoroso per il portiere romano, che ha visto la sfera scivolargli tra le mani e finire nella propria porta mentre tentava di bloccarla. Un'ingenuità che ha deciso la vittoria n° 24 del Napoli in questo campionato e ha sancito l'inizio del countdown verso il titolo per gli azzurri.

Alla fine della partita, quando i calciatori del Napoli stavano protestando con il direttore di gara che non ha permesso a Politano di andare in porta e quelli del Lecce che si lanciavano esausti a terra dopo la buona gara disputata, ecco che si verifica un episodio in campo che in pochi hanno colto: Pierluigi Gollini è andato da Falcone per abbracciarlo e rincuorarlo dopo l'errore che è costato la sconfitta ai giallorossi.

Un bel gesto di solidarietà da parte del secondo portiere del Napoli nei confronti del collega che in quel momento stava vivendo un momento difficile e che, di certo, ripenserà a lungo a quella situazione di gioco anche nei prossimi giorni.

La sfida del Via del Mare tra Lecce e Napoli è stata decisa proprio da quell'autorete arrivata poco dopo l'ora di gioco e la Lega Serie A, dopo diverse discussioni e opinioni durante e dopo il match, l'ha assegnata al difensore dei salentini Gallo e non a Falcone.