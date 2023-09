L’errore clamoroso del governo spagnolo: premia la sorella di Icardi “campionessa del mondo” La delibera della Gazzetta Ufficiale dello Stato conferisce ai campioni del mondo il Regio Ordine al Merito Sportivo ma nella lista dei nomi ci sono svarioni di trascrizione incredibili.

L’errore di trascrizione che ha confuso la capitana, Ivana Andrés, con Ivana Icardi Rivero.

Un errore nella trascrizione del nome è alla base dello scivolone clamoroso commesso dal governo spagnolo che ha conferito alla persona sbagliata la medaglia dell'Ordine Real al Merito Sportivo. Non al capitano della nazionale iberica, Ivana Andrés Sanz, per la vittoria della Coppa del Mondo di calcio femminile, ma a Ivana Icardi Rivero, influencer argentina, nota in tv per la sua partecipazione ai reality Survivientes, che che col mondo del pallone c'entra solo perché sorella di Mauro, ex attaccante dell'Inter e oggi al Galatasaray.

Nella nota ufficiale del BOE (Boletin Oficial del Estado) che riporta le disposizioni del Ministerio de Cultura y Deporte lo svarione balza all'occhio e fa discutere, come se non bastassero già la feroci polemiche che hanno travolto il presidente della federazione, Rubiales, per il bacio non consensuale a Jennifer Hermoso durante la premiazione e, più in generale, a un atteggiamento di basso profilo – a tratti anche volgare – in tribuna.

La nota della Gazzetta Ufficiale dello Stato con il nome sbagliato.

La menzione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato dà l'esatta proporzione dell'enfasi suscitata da quella svista che ha finito col macchiare il trionfo storico delle Furie Rosse ai Mondiali. Non è stato l'unico equivoco da più parti definito imperdonabile: come si fa a confondere le due persone? com'è possibile si copi male il nome di una giocatrice? quale lista è mai stata data alla o alle persone che si sono occupate di redigere quell'atto così importante e di alto profilo istituzionale? "com'è possibile una cosa del genere?", dirà la stessa Icardi in una storia su Instagram

Domande che finora non hanno avuto risposta ma solo una triste conferma: ovvero che in quel novero c'era un altro "granchio" preso da chi ha compilato quella pagina. Ad Aitana Bonmatí Conca è stata inserita una lettera di troppo nel cognome: un "s" l'ha trasformata in Concas, come risulta dal documento che ha avuto vasta eco sui media spagnoli.

L'errore apparso sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato ha suscitato sia sdegno sia severa ironia. Sono i sentimenti che hanno caratterizzato le reazioni degli utenti sui social network per la leggerezza della trascrizione dei nominativi. Una situazione che ha alimentato imbarazzo e costretto il Consiglio Superiore dello Sport ad ammettere l'errore umano nell'inserimento dei dati nella BOE.

Per rimediarvi, è stata subito messa in atto la procedura per cancellare quell'errore incredibile nel più breve tempo possibile. A ulteriore riprova del profondo dispiacere, l'organismo ha anche spedito una lettera di scuse a tutti coloro che si sono sentiti offesi da quello strafalcione.