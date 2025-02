video suggerito

L'eroico intervento di Taylor senza una scarpa: resta scalzo in campo ed evita la beffa all'Ajax Kenneth Taylor evita all'Ajax di subire la beffa di un gol nel finale strappando palla all'avversario mentre era scalzo. Il centrocampista olandese aveva perso la scarpa poco prima e la stringeva tra le mani.

A cura di Fabrizio Rinelli

La parta valida per il ritorno di Europa League tra Ajax e Union Saint-Gilloise è stata ricca di colpi di scena, gol e giocate incredibili. L'espulsione prematura di Klaassen dopo 28 minuti non ha impedito alla partita di vivere momenti a dir emozionanti e se vogliamo anche curiosi. Come quello che ha interessato il centrocampista olandese Kenneth Taylor proprio in pieno recupero. Lo stesso giocatore dei Lancieri aveva realizzato il rigore che ha dato la qualificazione alla squadra di Farioli durante i tempi supplementari e poi si è reso protagonista di un intervento assurdo.

L'assedio dei belgi è stato tale da costringere l'Ajax a rintanarsi totalmente in difesa. Un'intera squadra arroccata dietro per cercare di difendere il vantaggio e sperare che l'arbitro arrivasse al fischio finale nel più breve tempo possibile. Non c'era tempo da perdere, nemmeno per allacciarsi e infilarsi le scarpe. Già, basti chiedere proprio a Taylor che durante un assedio degli ospiti in area resta scalzo perché aveva perso la scarpa destra. Nonostante questo a piede nudo con solo il calzino a coprirlo riesce a strappare la palla all'avversario entrato pericolosamente in area.

Il momento in cui Taylor scalzo toglie palla all'avversario entrato in area di rigore pericolosamente.

È un intervento che vale come un gol dato che gli avversari erano in area di rigore con il giocatore ospite ormai pronto al tiro. Taylor prende palla arpionandola col piede scalzo e rilanciandola più lontana possibile fuori. Una volta che la palla era uscita dal rettangolo verde il giocatore ha potuto usufruire del fischio dell'arbitro che ha fermato il gioco proprio per consentire a Taylor di rimettersi la scarpa. Anche il direttore di gara, una volta vista quella scena ha mostrato un sorriso sul volto sottolineando ulteriormente quanto fosse bizzarro quell'intervento.

Mattia Destro segnò invece stringendo una bottiglietta tra le mani

A qualcuno ciò che è accaduto a Taylor ha ricordato il gesto di un attaccante noto al campionato di Serie A come Mattia Destro. Il centravanti, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza all'Empoli, si rese protagonista qualche stagione fa segnando un gol proprio all'Empoli, ma quando indossava la maglia del Genoa, mentre stringeva tra le mani una bottiglietta d'acqua. Taylor in questo caso custodiva gelosamente tra le mani la sua scarpa impaziente di doversela rimettere ma allo stesso tempo consapevole che quella distrazione poteva costare cara a lui e all'Ajax.