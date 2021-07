L'Italia ha battuto la Spagna dopo la lotteria dei calci di rigore e si giocherà la finale degli Europei contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca il prossimo 11 luglio. Uno dei protagonisti della magica serata azzurra è stato sicuramente Gigio Donnarruma. Il portiere dell'Italia, prima che le due nazionali iniziassero la sequenza dei tiri dagli 11 metri, è stato avvicinato da Salvatore Sirigu, uno dei tre portieri, insieme allo stesso ex Milan e Meret, a comporre la batteria di estremi difensori della nazionale di Mancini. Proprio l'esperto poeriere del Torino si è distinto con un'immagine davvero profonda in cui è stato immortalato dalle telecamere mentre sussurrava qualcosa a Donnarumma prima che il numero uno degli azzurri si accingesse a raggiungere la porta in vista dei calci di rigore.

Sirigu, tra i più esperti della rosa azzurra, è uno dei motivatori di questo gruppo insieme a Bonucci e Chiellini. Praticamente i più esperti del gruppo. Il suo è stato proprio un discorso motivazionale nei confronti di un ragazzo come Donnarumma, che nel corso di questi ultimi mesi è stato anche al centro di diverse critiche di mercato per via del suo addio al Milan. Aveva quindi bisogno che qualcuno Al termine della partita, Donnarumma non ha voluto spiegare nello specifico quale sia stato il contenuto di quel discorso, ma ha sottolineato un aspetto molto importante: "Le parole di Sirigu? Sono cose nostre, abbiamo un rapporto incredibile – ha detto – Sirigu è un a persona speciale, un uomo speciale".

Donnarumma ai microfoni di Sky non ha nascosto l'emozione per questo straordinario traguardo raggiunto dall'Italia: "Con la forza del gruppo ce l'abbiamo fatta – ha detto Donnarumma – I portieri che mi hanno preceduto hanno fatto la storia in azzurro, ce la metterò tutta cercando di batterli". Il portiere azzurro ha poi concluso: "Sappiamo da dove siamo partiti e da dove sono partito io. In quel momento c'era tutto, sono in una finale dell'Europeo".