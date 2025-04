video suggerito

L'emozione di Frattesi dopo Bayern-Inter, la dedica alla nonna è da brividi: "C'è il suo zampino" Davide Frattesi ha dedicato il gol vittoria contro il Bayern a suo nonna scomparsa da poco. Il centrocampista dell'Inter: "Io credo che stasera ci sia stato anche il suo zampino e sono contento di questo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Davide Frattesi è stato inevitabilmente il protagonista assoluto della vittoria dell'Inter in casa del Bayern Monaco. Il centrocampista nerazzurro è stato decisivo con il gol in pieno recupero dopo essere entrato dalla panchina. Una rete speciale festeggiata togliendosi la maglia da dosso, quasi strappandolo. Un'esultanza rabbiosa di cuore, di forza, che ha trasmesso tanti ai tifosi dell'Inter. Un gol che vuol dire tanto per lui che non sta attraversando un momento facilissimo per via della scomparsa di sua nonna venuta a mancare qualche giorno fa e a cui era legatissimo.

"Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo". Era stato questo il messaggio di Davide Frattesi dopo la partita di campionato contro l'Udinese spiegando i motivi del suo stato d'animo attuale. Questa sera ai microfoni di Sky ha parlato anche di questo con una dedica da brividi e molto emozionante: "Ero troppo legato a nonna, è stata dura, io non ero abituato a vederla così, quindi per me è sempre stata una cosa abbastanza pesante ma io credo che stasera ci sia stato anche il suo zampino e sono contento di questo".

L'esultanza rabbiosa di Frattesi dopo il gol.

Frattesi aveva spiegato in precedenza come la testa fosse fondamentale per lui in campo: "Nella mia vita ho sempre pensato che la mia qualità migliore fosse la testa e in questo periodo ho pensato sempre che niente e nessuno avrebbe potuto scalfirmi quindi quando mi sono trovato davanti a questa cosa mi sono trovato un po' spiazzato – ha detto a proposito della perdita di sua nonna -. Perché poi consapevole di quel fatto andavo dritto per la mia strada ma c'è stato un momento in cui poi non sono riuscito più a farlo perché".

Le parole di Frattesi sulla situazione attuale dell'Inter

Il centrocampista nerazzurro ha poi concluso: "Sono sicuro che magari da lassù qualche strillo l'ha tirato". Sul momento dell'Inter, cambiando argomento, ha poi specificato: "Siamo stati un po' massacrati per il pareggio di Parma ma in questo momento è dispendioso giocare ed essere competitivi su tre fronti, a volte quindi non è facile tenere la continuità che abbiamo ma adesso dobbiamo far fronte a degli impegni importanti e tirare fuori tutto quello che abbiamo". Nessun dubbio sulla sfida di ritorno col Bayern: "Dobbiamo essere soprattutto cinici".