L'emozionante minuto di silenzio per Valencia prima di Real-Milan: commossi anche Ancelotti e Fonseca La tragedia di Valencia ha colpito tutti, anche il mondo del calcio. Ancelotti ne ha parlato alla vigilia di Real Madrid-Milan, e prima della partita c'è stato un emotivo minuto di raccoglimento.

A cura di Alessio Morra

Ora si gioca. Ma prima di Real Madrid-Milan si sono vissute davvero delle forti emozioni. Perché è stato osservato un minuto di raccoglimento al Bernabeu, come su tutti i campi della Champions League, in memoria delle vittime di Valencia. Ancelotti ne aveva già parlato alla vigilia. Il tecnico è stato particolarmente colpito, così come quello del Milan. Fonseca si è commosso, così come decine di spettatori, che hanno mostrato anche con degli striscioni il proprio sostegno alla città travolta da una terribile alluvione.

La commozione di Ancelotti e Fonseca prima di Real-Milan

Le immagini che tutto il mondo ha visto di quanto accaduto a Valencia non hanno lasciato indifferenti, d'altronde era impossibile il contrario. Prima di Real Madrid-Milan di Champions è stato osservato un minuto di raccoglimento per le vittime di Valencia, che è nel cuore di tutti, non solo in Spagna. Ancelotti ne aveva già parlato, alla viglia, e ha mostrato il suo dispiacere sincero per quanto accaduto.

Le telecamere poco dopo hanno anche immortalato il tecnico rossonero Fonseca, anche lui commosso, con gli occhi lucidi. In diversi punti dello stadio sono apparsi messaggi o meglio striscioni di sostegno, e anche sul mega schermo del Bernabeu è stato scritto: "Todos somos Valencia" e proprio al centro del campo è stata esposta una gigantesca bandiera di Valencia, e della Comunità Valenciana.

Alla vigilia di Real Madrid-Milan Ancelotti aveva già parlato dell'alluvione di Valencia

Le parole pronunciate da Ancelotti alla vigilia di Real Madrid-Milan: "Anche giocare a calcio è molto difficile. Per il bene di tutti, e per chi sta soffrendo in questo momento, cercherò di tenere una conferenza stampa il più semplice possibile perché non ho voglia di soffermarmi. Per me quella di domani è una partita molto speciale, vorrei parlare di questo ma per rispetto di tutti resterò il meno possibile. Quanto accaduto tocca tutti perché ascolti, leggi e quello che è accaduto è qualcosa di terribile. Noi abbiamo lavorato perché siamo professionisti e ovviamente proveremo a vincere. Questo è quello che dobbiamo fare".