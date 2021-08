L’effetto Messi su Cristiano Ronaldo: “Gli mando un messaggio al giorno per venire da noi” Leo Messi è da qualche ora un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, con ovvie conseguenze sugli equilibri del calcio europeo ed ancor di più di quello francese. Il Lille campione in carica adesso ha una montagna altissima da scalare se vuole confermarsi contro gli alieni del PSG. Ci pensa allora José Fonte con un’ideona…

A cura di Paolo Fiorenza

Il pirotecnico sbarco di Leo Messi a Parigi ha fatto crollare le quote dei bookmakers sulla vittoria del PSG in Champions League: adesso la squadra di Pochettino è favorita davanti al Manchester City ed al Bayern Monaco, mentre il Chelsea detentore del trofeo è solo quarto nella griglia dei pronostici. La Juventus, prima delle italiane, è dietro Liverpool e Manchester United, ma lontanissima da chi può schierare il fantascientifico tridente formato da Messi, Neymar e Mbappé.

Sulla carta il club degli sceicchi dovrebbe riuscire a mettere le mani finalmente sulla coppa dalle grandi orecchie: qualsiasi altro risultato assomiglierebbe alla parola fallimento. Quanto alla vittoria nella Ligue 1, un esito diverso sembra inconcepibile alla luce della rosa stellare del PSG, eppure il ricordo del successo del Lille nella scorsa stagione è ancora ben vivo. Gli uomini di Gourvennec, che ha rimpiazzato in panchina lo scudettato Galtier passato al Nizza, hanno peraltro nuovamente battuto i parigini nella Supercoppa di Francia lo scorso 1 agosto a Tel Aviv. Guai dunque a dare dunque tutto per scontato nel calcio.

Dal Lille intanto arriva più eccitazione che timore per l'arrivo di Messi nella corazzata PSG, almeno a giudicare dalle parole di José Fonte, colonna della retroguardia della squadra: "Mi sento benissimo perché è incredibile sentire che un giocatore come Lionel Messi è nel calcio francese, nel nostro campionato – dice a TalkSPORT – Immaginate se riusciamo a tenere la porta inviolata contro di loro! Ci apprezzerete ancora di più se lo facciamo".

Fonte dunque raccoglie la sfida ed anzi rilancia, confidando scherzosamente che sta cercando di convincere Cristiano Ronaldo a raggiungerlo al Lille, per far fronte comune contro la formazione di alieni del PSG. I due sono compagni di Nazionale nel Portogallo e grandi amici, nonché quasi coetanei: "È eccitante. Ovviamente in termini di concorrenti sarà ancora più difficile per noi, ma siamo pronti per la sfida. Mando un messaggio a Cristiano per venire a Lille ogni giorno! Ha risposto solo ‘ah ah ah'…".

Le probabilità che Ronaldo vada a giocare in Ligue 1 sono ovviamente prossime alle zero: il 36enne di Funchal proverà invece a far abbassare la quota della Juve vittoriosa in Champions. E chissà che il confronto diretto col PSG non possa avvenire invece sul massimo palcoscenico europeo. Le motivazioni sarebbero massimali anche per CR7, questo è sicuro.