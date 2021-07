Maurizio Sarri non parlava da parecchi mesi ed evidentemente aveva molte cose da togliersi dallo stomaco soprattutto al capitolo Juventus. L'intervista di ieri sera a Sportitalia ha consentito al tecnico toscano di rivendicare lo Scudetto vinto sotto la sua gestione e non celebrato abbastanza, laddove invece "quest'anno è stato festeggiato un quarto posto".

Sarri non si è tirato indietro sulle domande a tema bianconero, dedicando una battuta di compatimento ad Andrea Pirlo per la brutta fine della sua prima avventura in panchina, conclusa col benservito dato dalla Juve al ‘Maestro': "Questo è l'effetto Guardiola che ha fatto tanti danni alla fine. Si è presa un'eccezione come se fosse una regola e si corre il rischio di bruciare dei ragazzi che dopo qualche anno potrebbero essere grandi allenatori. Sulla scelta va chiesto ai dirigenti della Juventus, non a me. A volte si rischia di frenare le carriere di ragazzi che potrebbero diventare molto bravi con un pizzico di esperienza in più".

A proposito di giovani, il 62enne neo allenatore della Lazio ha speso invece parole importanti per Roberto De Zerbi: "Il nuovo Sarri? A me piace molto De Zerbi. Sono esterrefatto che un ragazzo di quella età scelga un'esperienza all'estero e non ci sia un grande club italiano che abbia pensato a lui. Secondo me ha fatto bene ad andare allo Shakhtar, mi dispiace non vederlo nel nostro campionato. Poi ci sono altri giovani bravi, come Italiano o altri, ma De Zerbi penso abbia dimostrato di poter allenare una grande".

Da De Laurentiis a Lotito, Sarri spera che col suo prossimo presidente ci siano meno situazioni problematiche: "In bocca al lupo a Spalletti, a Napoli è dura. De Laurentiis non è un presidente semplice, ma i risultati li porta. Lotito? Le esperienze precampionato sono tutte belle e facili, mi auguro che la mia sensazione sia quella giusta…".