L’eccezionale giocata di De Bruyne oltre al gol: s’inventa l’assist inverso, ma c’è un dubbio In Leicester-Manchester City De Bruyne non ha segnato solo il gol decisivo direttamente da calcio di punizione. Eccezionale un suo assist, con gli occhi dietro la nuca.

A cura di Marco Beltrami

Kevin De Bruyne è il centrocampista che tutti vorrebbero nella propria squadra. Il belga reduce dal terzo posto al Pallone d'Oro 2022, sta disputando l'ennesima stagione di altissimo livello della sua carriera, per la gioia del Manchester City e di Pep Guardiola. Qualità, quantità e continuità per l'ex Wolfsburg, dotato di un'intelligenza tattica fuori dal comune. E tanto per cambiare, è stato proprio lui a decidere la sfida in casa del Leicester City con un euro-gol. C'è stata però anche un'altra perla assoluta nella sua partita, che ha lasciato di stucco tutti.

I campioni d'Inghilterra hanno avuto bisogno del migliore De Bruyne per avere la meglio delle Foxes. Non è un caso che sia stato il forte centrocampista a sbloccare la situazione in avvio di ripresa. La sua è stata una delle reti più belle della stagione: traiettoria perfetta su un calcio di punizione dalla distanza, con la sfera che si è insaccata nel sette. Applausi a scena aperta, per una marcatura pesantissima da tre punti.

Sul web però è stata un'altra giocata a diventare virale, andata in scena nel primo tempo che ha confermato tutte le doti di De Bruyne. Una vera e propria magia, mix di intelligenza, talento, furbizia e atletismo. Il centrocampista si trovava in area avversaria, quando è arrivato un pallone tutt'altro che semplice e quasi a campanile. A quel punto De Bruyne si è proiettato in una giocata acrobatica: con la gamba molto alta ha cercato di intercettare il pallone al volo.

Inizialmente sembrava si trattasse di uno stop, e invece, De Bruyne quasi come se avesse gli occhi dietro la nuca, ha di fatto solo reso il pallone giocabile per un compagno che arrivava di gran carriera ovvero Bernardo Silva. Un "passaggio inverso" che ha "pulito" un pallone difficile rendendolo giocabile per il portoghese che ha calciato senza fortuna. Se avesse segnato, quello del belga sarebbe stato l'assist dell'anno, il numero 12 della sua stagione.

Un gioiello vero, difficile solo da pensare per un calciatore comune. Pioggia di complimenti sui social con i commenti che parlano da soli: "La giocata di De Bruyne è semplicemente impressionante", "Kevin De Bruyne il più grande passante che la Premier League abbia mai visto". E c'è anche chi solleva un dubbio: ma De Bruyne voleva veramente fare quell'assist o è stato casuale, visto che nei suoi piani magari c'era inizialmente solo il tentativo di stop? Alcuni utenti vorrebbero vederci chiaro: "Se De Bruyne intendeva quel passaggio inverso, allora è clamoroso. Sarebbe l' assist della stagione" e poi "Se De Bruyne intendeva quel passaggio… wow".