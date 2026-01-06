Lecce-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Lecce-Roma, dove vederla in TV e streaming oggi 6 gennaio: canale, orario e probabili formazioni.

La 19ª giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Roma in una sfida importante per entrambe: obiettivi e pressioni molto diverse ma la stessa necessità di fare punti. Al Via del Mare si gioca nel giorno dell’Epifania, con calcio d’inizio fissato alle 18. Da una parte i salentini del grande ex Di Francesco reduci dal match contro la Juventus, dall'altra i capitolini che arrivano dal risultato di Bergamo. Una partita speciale per Eusebio Di Francesco, grande ex giallorosso, che proverà a conquistare punti pesanti in chiave salvezza contro una formazione in piena lotta Champions. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Lecce-Roma in TV e streaming e le probabili formazioni.

Partita: Lecce-Roma

Quando: martedì 6 gennaio 2026

Orario: 18:00

Dove: Stadio Via del Mare (Lecce)

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky GO e NOW

Competizione: 19a giornata di Serie A

Dove vedere Lecce-Roma in TV: la diretta a pagamento

La partita tra il Lecce e Roma è una di quelle che andrà in diretta in TV in co-esclusiva tra Sky e DAZN. Il match del Via del Mare sarà visibile in televisione sia su DAZN (per chi non possiede smart TV con l'ausilio di appositi dispositivi) che su Sky, su Sky Sport Uno, Sky Sport calcio e Sky 251. Nessuna possibilità di assistere al match in chiaro senza sottoscrivere abbonamenti, con diretta dunque a pagamento.

Lecce-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Diretta streaming a partire dalle 18 del giorno dell'Epifania per Lecce-Roma. Streaming disponibile su dispositivi portatili e fissi, su DAZN per gli abbonati, ma anche su Sky GO per utenti Sky. Possibile acquistare anche il ticket della partita su NOW Tv.

Lecce-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Di Francesco, grande ex della partita, non rinuncia al suo 4-3-3 con il tridente formato da Pierotti, Stulic e Sottil. Gasperini invece rilancia Ferguson, con alle sue spalle Soulé e Dybala, tandem argentino.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini