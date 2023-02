Lecce-Roma dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni Lecce-Roma è uno degli anticipi della 22a giornata di Serie A 2022-2023. Si gioca sabato 11 febbraio alle 18:00 allo stadio Via del Mare, diretta TV e streaming su Dazn. Le ultime notizie sulle formazioni di Baroni e Mourinho.

A cura di Vito Lamorte

La Roma va a far visita al Lecce nel secondo anticipo del sabato della giornata numero 22 della Serie A 2022-2023. I giallorossi di José Mourinho andranno a far visita ai ragazzi di Marco Baroni sabato 11 febbraio 2023, con fischio d'inizio alle ore 18:00. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN.

Nell'ultimo turno la squadra capitolina ha vinto in casa 2-0 sull'Empoli grazie ai gol di Ibanez e Abraham, portandosi a ridosso della seconda posizione e continuando a cullare sogni Champions. Il Lecce è uscito vittorioso da un importante scontro salvezza in casa della Cremonese in virtù delle reti di Baschirotto e Strefezza.

Le notizie sulle formazioni: Baroni si affida al tridente Strefezza-Colombo-Di Francesco. Mourinho dovrebbe riproporre Dybala e Pellegrini a supporto di Abraham.

Nella gara d'andata la Roma riuscì a vincere 2-1 con le reti di Smalling e Dybala. Per il Lecce in gol Strefezza.

Partita: Lecce-Roma

Dove si gioca: stadio Via del Mare, Lecce

Quando si gioca: sabato 11 febbraio 2023

Orario: 18.00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 22ª giornata

Dove vedere Lecce-Roma in diretta TV: orario e canale

La gara tra la Roma e il Lecce sarà trasmessa in diretta TV da DAZN. La telecronaca dell'incontro sarà di Edoardo Testoni con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Lecce-Roma dove vederla in streaming

La sfida tra i salentini e la Magica sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati di DAZN, sia tramite app da dispositivi mobile che dal motore di ricerca.

Lecce-Roma, le probabili formazioni

Baroni non modificherà l'assetto che tanto sta facendo bene in questo inizio di 2023: Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre tridente offensivo; con Gonzalez, Hjulmand e Askildsen in mediana e la linea difensiva davanti a Falcone composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo.

Mourinho si affida al trio Dybala, Pellegrini e Abraham per scardinare la difesa salentina. Zalewski ed El Shaarawy sulle corsie laterali con la coppia in mezzo al campo Matic-Cristante.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni. Rui Patricio in porta, difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.