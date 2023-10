Leao vede il video del raccattapalle del Milan e si emoziona, un esempio da seguire: “Vero rossonero” Rafael Leao è rimasto colpito dal video del raccattapalle del Milan che canta i cori lanciati dalla curva rossonera. L’attaccante del diavolo condivide quel filmato sul suo profilo social e lo prende come esempio da seguire: “Un vero Rossonero”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rafael Leao non ha segnato nell'ultima gara giocata dal Milan a Marassi contro il Genoa. Una partita ricca di episodi controversi che hanno scaldato il clima soprattutto nei minuti finali. Il gol decisivo di Pulisic è stato infatti frutto di un presunto tocco di braccio che ha fatto infuriare il patron dei liguri. L'arbitro dopo un check col VAR ha convalidato quella rete per mancanza di immagini chiari scatenando polemiche che ancora durano. In tutto questo comunque il Milan è riuscito a prendersi 3 punti d'oro sfruttando anche il pari dell'Inter e il ko del Napoli.

Un turno favorevole per i rossoneri che ora hanno bisogno di tutto l'aiuto del pubblico anche per superare la fase a gironi di Champions che si è complicata dopo i due pareggi 0-0 contro Newcastle e Borussia Dortmund. I giocatori questo lo sanno, specie uno: Rafael Leao. Il portoghese è sempre attivissimo sui social e attento a un certo tipo di dinamiche. In questo ha condiviso il video di un raccattapalle del Milan intento a cantare i cori della Sud rossonera durante la partita della squadra di Pioli. Si emoziona Leao e lo porta come esempio da seguire.

Il giocatore del Milan decide di fare un retweet di quel filmato che mette in evidenza il ragazzo mentre canta chiaramente il coro lanciato in quel momento dal tifo rossonero. Tuta del Milan d'ordinanza, seduto dietro ai cartelloni pubblicitari, non perde neanche una strofa di quel coro cantato poi da quasi tutto lo stadio. Osannato dal popolo in rete il giovane tifoso viene anche omaggiato dallo stesso Leao che sul proprio profilo Twitter scrive: "Un vero Rossonero".

Un esempio da seguire visto che proprio i tifosi dovranno essere il valore aggiunto di questo Milan ora che si entra nella fase cruciale della stagione a cavallo tra Natale, il nuovo anno, il mercato di gennaio e l'inizio della fase a eliminazione diretta della Champions. Leao nel frattempo si conferma molto attento alle dinamiche social dopo aver retwittato anche un video di Cassano che di certo non parlava benissimo di lui. Il portoghese ci scherzò su aggiungendo qualche risatina al filmato di Fantantonio alla Bobo TV.