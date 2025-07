Leao promuove Allegri al Milan: “Rispetto al passato è cambiato tutto, quest’anno saremo una squadra”

Rafael Leao è sicuro, il Milan quest'anno sarà molto diverso rispetto a quello visto nelle ultime stagioni. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita amichevole contro il Perth Glory il numero 10 rossonero si è espresso così sull'arrivo di Allegri in panchina: "Abbiamo un allenatore con esperienza che ha già vinto qua al Milan. Siamo un gruppo giovane, con alcuni elementi più esperti che sono qua da tempo. Stiamo costruendo la squadra, con lo spirito giusto che aiuta anche quando non giochiamo bene. Rispetto al passato è cambiato tutto. Sento che quest'anno il Milan sarà una squadra. Abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza, ma soprattutto ci sarà un grande spirito di squadra"

Il calciatore portoghese è il fulcro del nuovo progetto rossonero e fin dai primi allenamenti Massimiliano Allegri ha parlato molto con Rafa per responsabilizzarlo: dialoghi continui e indicazioni durante le esercitazioni e le prime uscite, fanno capire quanto l'allenatore di Livorno voglia puntare sul talentuoso calciatore lusitano.

Dopo la sconfitta di misura contro l'Arsenal e la vittoria per 4-2 contro il Liverpool, domani il Diavolo torna in campo in Australia: "Mi aspetto una buona partita contro una buona squadra. L'allenatore ci ha spiegato come attaccare e difendere contro di loro, ma la cosa più importante è essere pronti per l'inizio del campionato. Bisogna cercare di prepararci bene, 45′ o 90′, cercare di vincere, ma l'obiettivo è arrivare pronti per l'inizio del campionato. Noi daremo il massimo e cercheremo di battere il Perth Glory"

Sulla possibilità di tornare a Perth a febbraio per giocare la partita di campionato Milan-Como si è espresso così: "Non è ancora ufficiale e posso dire poco, ma se giocassimo di nuovo qui sarebbe molto bello perché avremmo molti tifosi e sarebbe bello".