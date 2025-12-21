Leali peggio di Okoye, riesce a farsi espellere dopo solo 3 minuti: l’assurdo fallo su Maldini

Una giornata da incubo per i portieri di Udinese e Genoa. Prima la follia di Okoye contro la Fiorentina che ha spalancato le porte alla rinascita viola che ha dilagato contro i friulani ridotti in 10 uomini. Poi, Nicola Leali, il portiere del Genoa che fa di peggio: ci mette solo 3 minuti per un scellerato intervento su Daniel Maldini lanciato verso l'area di rigore dopo un errore del Genoa a centrocampo. L'estremo del Grifone si disinteressa del pallone e fa muro sull'attaccante nerazzurro che è costretto a sbatterci contro: rosso diretto di Abisso che dopo solo tre minuti di gioco caccia sotto la doccia il portiere.

Leali espulso col rosso diretto: uscita horror dopo soli 3 minuti di Genoa-Atalanta

Se con Okoye dopo 9 minuti di Fiorentina-Udinese sembrava aver assistito al peggio che un portiere potesse compiere in giornata, nessuno ha fatto i conti con Leali. Autore di un intervento per tempistiche e dinamica ancor peggiore del collega della squadra friulana. Ha impiegato solo 3 minuti per farsi espellere cercando volutamente un corpo a corpo con Maldini impedendo una chiara occasione da gol. Così, ha compiuto un doppio danno per sé e per la sua squadra: cacciato dal campo e con il Genoa costretto a dover sfidare l'Atalanta di Palladino in inferiorità numerica fino al 90′.

Cos'è successo in Genoa-Atalanta: l'errore di Norton-Cuffy, il fallo su Maldini

L'errore gravissimo è stato commesso da Norton-Cuffy che tutto solo a centrocampo si addormenta, mancando il semplice controllo di un pallone innocuo che si trasforma in una palla velenosissima per l'attento recupero di Daniel Maldini: l'ex rossonero prende il difensore sul tempo e si auto-lancia verso la porta avversaria in una prateria senza ostacoli. Se non per il solo Leali che, uscito dai pali decide per l'opzione peggiore in assoluto: fermare l'avversario da ultimo uomo. Gol evitato ma un danno enorme alla squadra, lasciata in 10 uomini dopo solo 3 minuti. Nessuna protesta, nessuna discussione: Abisso ha solamente applicato il puro regolamento, alzando il rosso diretto per un chiaro fallo da ultimo uomo.