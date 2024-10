video suggerito

Le trappole nel sorteggio della Juventus in Champions League che tutti avevano sottovalutato L'inaspettata sconfitta casalinga con lo Stoccarda complica il cammino in Champions League della Juventus attesa ora da un calendario più ostico di come appariva al momento del sorteggio.

A cura di Michele Mazzeo

La brutta sconfitta casalinga contro lo Stoccarda complica il cammino della Juventus di Thiago Motta nella Champions League 2024-2025. Con la nuova formula a girone unico introdotta quest'anno infatti l'obiettivo principale dei top club è quello di arrivare tra le prime otto squadre in classifica di modo da qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza dover passare dal playoff. Una cosa che dopo le vittorie con PSV e Lipsia sembra essere alla portata della formazione bianconera ma che l'inaspettato ko contro i tedeschi ha messo fortemente in discussione.

Già, perché lo Stoccarda era una delle due squadre di quarta fascia (quelle che in teoria dovrebbero essere le partite più abbordabili tra le otto) sorteggiate come avversario della Juventus che si ritroverà ora ad affrontare un calendario rivelatosi molto più ostico di come era stato percepito al momento del sorteggio.

Nelle prossime tre gare infatti gli uomini di Thiago Motta saranno impegnati in due trasferte in casa di quelle che fino ad oggi sono tra le grandi sorprese di questa Champions League, cioè il Lille che tra le mura amiche ha battuto addirittura il Real Madrid e, l'altra compagine pescata dalla quarta fascia, l'Aston Villa che dopo tre gare è prima in classifica a punteggio pieno, per poi ospitare allo Stadium una delle grandi favorite per il successo finale, vale a dire il Manchester City di Pep Guardiola.

Un cammino tutt'altro che agevole dunque per la Juventus che, pur restando ancora in piena corsa per il passaggio del turno (le basterà classificarsi tra le prime 24 per non essere eliminata dalla competizione), se vuole arrivare agli ultimi due incontri del girone con Club Brugge e Benfica (che come i piemontesi ha vinto le prime due gare rifilando addirittura un roboante 4-0 all'Atletico Madrid del Cholo Simeone) con ancora intatte le possibilità di poter entrare tra le prime otto squadre e staccare quindi il pass diretto per gli ottavi di finale dovrà compiere un'impresa.

Non è un caso che dopo la sconfitta casalinga con lo Stoccarda nelle proiezioni basate su 10mila simulazioni la posizione finale stimata della compagine bianconera sia la diciassettesima con ad oggi solo il 18% di possibilità di finire invece nei primi 8 posti della classifica del girone unico.