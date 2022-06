Le squadre del campionato di Serie B 2022-2023: l’elenco definitivo dopo Palermo-Padova Con il triplice fischio della finale playoff Palermo-Padova, sono noti tutti i nomi delle partecipanti al prossimo campionato di Serie B 2022/2023. Sarà una dei tornei più competitivi e avvincenti degli ultimi anni, dato il blasone e le aspirazioni di molte delle squadre presenti. Ecco l’elenco completo e le date.

Dopo Sudtirol, Bari e Modena, la finale dei playoff di Serie C determinerà la quarta formazione promossa in Serie B. Palermo o Padova andranno così a completare il quadro delle squadre partecipanti alla Serie B 2022/2023. Queste quattro andranno a prendere il posto di quelle che invece hanno salutato la cadetteria scivolando in Serie C, ovvero Pordenone, Crotone, Alessandria e Vicenza: per quest'ultima, l'amaro verdetto è arrivato ai playout, in cui si è salvato il Cosenza. Alla definizione dell'elenco hanno contribuito poi le retrocessioni delle squadre dalla Serie A, Venezia, Genoa e Cagliari. Aggiungendo e sottraendo squadre alla categoria, dunque, si va a ristabilire il numero complessivo di 20 società che inizieranno a darsi battaglia già dal weekend di Ferragosto. Ecco l'elenco delle squadre che prenderanno parte al campionato di Serie B 2022/2023.

Quali sono le squadre della Serie B 2022/2023: l’elenco completo

Sono 20 le formazioni che prenderanno parte alla prossima stagione del campionato cadetto di calcio: ecco l'elenco completo in attesa di scoprire chi tra Padova e Palermo festeggerà la promozione in B.

Ascoli

Bari (promossa)

Benevento

Brescia

Cagliari (retrocessa)

Cittadella

Como

Cosenza

Frosinone

Genoa (retrocessa)

Modena (promossa)

Parma

Perugia

Pisa

Reggina

SPAL

Südtirol (promossa)

Ternana

Venezia (retrocessa)

Una tra Padova e Palermo (promossa)

Quando inizia la Serie B 2022/23, il calendario e le date delle partite

La Serie B sarà il primo campionato a prendere il via, con la prima giornata che verrà disputata nel weekend di Ferragosto, quindi probabilmente sabato 13 agosto, mentre l'ultima si giocherà il 19 maggio. Il torneo inoltre, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e le maggiori leghe europee, non andrà in pausa durante i Mondiali. Sarà un campionato ultra competitivo, con parecchie squadre che ambiscono al salto di categoria e attrezzate per farlo, come le squadre che hanno tentato già quest'anno la promozione nei playoff: Pisa, Perugia, Brescia, Ascoli e Benevento.

C'è poi il grande ritorno del Bari, di proprietà dei De Laurentiis, e le ambizioni di Parma e Frosinone, oltre allo spirito di rivalsa delle retrocesse Cagliari, Venezia e Genoa. Un campionato dunque infernale, con tantissime squadre in corsa per soli due posti per la promozione diretta e uno dopo i playoff. Pertanto, cresce l'attesa per l'evento che programmerà la nuova annata: il sorteggio del calendario. La Lega Serie B non ha ancora annunciato data e orario per quest'ultimo, che stilerà le 38 partite in programma fino alla prossima primavera. Tuttavia, probabilmente il sorteggio dovrebbe tenersi a luglio (nel 2021 la cerimonia si è svolta il 24 del mese).