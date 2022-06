Il Palermo è in Serie B, esplode la festa al ‘Barbera’: il gol di Brunori manda ko il Padova Il triplice fischio dell’arbitro fa esplodere definitivamente la festa allo stadio ‘Barbera’. Il Palermo torna in Serie B dopo aver battuto il Padova anche nella finale di ritorno dei playoff di Serie C.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il triplice fischio dell'arbitro fa esplodere definitivamente la festa allo stadio ‘Barbera': il Palermo torna in Serie B dopo 3 anni. Tre anni vissuti tra il fallimento della società, la rinascita dalla Serie D e poi la cavalcata playoff che ha portato i rosanero alla promozione in serie cadetta che manca dal 12 maggio 2019. Contro il Padova finisce 1-0 in favore dei rosanero, proprio come nella gara d'andata.

Ci pensa il solito Brunori, autentico trascinatore del Palermo in questa stagione, che si è presentato sul dischetto per trasformare la rete del momentaneo 1-0 che aveva chiuso il primo tempo. Nella ripresa il Padova resta in dieci per la folle testata di Ronaldo a Perrotta che lascia la squadra di Oddo in dieci: prima espulsione della storia con l'utilizzo del Var in Serie C. La festa del Palermo ora è iniziata e il prossimo anno potrà finalmente giocare di nuovo in Serie B.

Il rigore realizzato da Brunori che chiude il primo tempo

Il rigore di Brunori decide il primo tempo con il vantaggio dei rosanero

La carica del ‘Renzo Barbera', la voglia matta di un'intera città di portarsi a casa la promozione in Serie B. C'erano tutti i presupposti per fare bene e i rosanero non potevano mancare questo appuntamento. La squadra di Baldini è partita infatti subito forte con Brunori, il bomber trascinatore del Palermo che si è bevuto Valentini in area di rigore e ha tirato in porta in area di rigore facendosi però parare la sua conclusione da Donnarumma. Il Padova però è sembrato incapace di reagire e infatti quasi sempre è il Palermo ad avere il pallino del gioco in mano.

Nessun pericolo per Massolo mentre Donnarumma è stato impegnato in diverse occasioni, specie quando l'arbitro ha assegnato un calcio d'angolo al Palermo per un incredibile fallo di mano. Il cross da destra viene infatti intercettato da Valentini che con il braccio toglie dalla testa di Brunori una palla perfetta. Dal dischetto si presenta proprio Brunori che realizza il gol del vantaggio e fa esplodere il ‘Barbera'. Floriano prova a mettere a segno anche la rete del raddoppio ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa. L'ultimo squillo del Padova è invece ad opera di Jelenic che calcia in porta ma il suo debole tiro viene parato agevolmente da Massolo. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 1-0.

L’immagine del Var che evidenzia la testa di Ronaldo (a sinistra col numero 10) su Perrotta

Nella ripresa l'espulsione di Ronaldo spiana la strada al Palermo

Il secondo tempo si apre con il doppio cambio effettuato da Baldini che manda in campo Odjer e Perrotta. Ma la partita, se vogliamo, si chiude poco dopo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, prima della battuta, l'arbitro ferma tutti vedendo sia Perrotta che Ronaldo a terra. Il direttore di gara va al Var per capire cosa sia successo e in effetti si accorge subito della testata del centrocampista del Padova nei confronti del giocatore rosanero. Rosso diretto per Ronaldo che rappresenta anche la prima storica espulsione in Serie C ravvisata con il supporto del VAR.

Oddo si mette le mani nei capelli perché a questo punto tentare la rimonta diventa a dir poco difficilissimo per la sua squadra. Le occasioni per i rosanero sono tantissime, soprattutto perché i biancoscudati, dopo essere rimasti in dieci, hanno poi davvero mollato la presa. Nel finale anche Pelagatti si fa espellere lasciando la squadra di Oddo in nove uomini. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine e il Palermo torna in Serie B dopo tre anni d'assenza.