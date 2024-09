video suggerito

Balotelli al Palermo, la nuova suggestione di mercato per Super Mario: può tornare in Italia Mario Balotelli può tornare in Italia, Super Mario sarebbe vicinissimo al Palermo: la nuova suggestione di mercato per l’ex attaccante di Inter e Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Balotelli può tornare in Italia. L'ex attaccante di Inter e Milan è uno degli svincolati di lusso di questa sessione di mercato estiva 2024 e potrebbe trovare presto squadra: in pole position per il classe 1990 ci sarebbero il Palermo e San Diego, club della Major League Soccer.

Super Mario sembra vicino alla squadra brasiliana del Corinthians, ma la trattativa non si è concretizzata per dubbi sulle sue condizioni fisiche e disaccordi interni. Con queste parole si era espresso l'allenatore del Ramon Diaz: "Balotelli non è nei piani per il futuro, è molto semplice. Qui non si è mai parlato di Balotelli. Quello che ho visto da fuori è che si è parlato molto di lui sui giornali, ma non a livello di club o istituzionale".

Balotelli al Palermo, Super Mario può tornare in Italia

Con la chiusura della sessione di calciomercato lo scorso 30 agosto, gli unici calciatori che possono ancora trovare squadra sono gli svincolati. A questa categoria appartiene anche Mario Balotelli, che fino a qualche settimana fa vicino al Corinthians ma ora sembrano essere due le destinazioni possibili per Super Mario: secondo quanto riportato il quotidiano La Stampa sull'ex Inter, Milan, Brescia e Manchester City ci sarebbero il Palermo, sua città natale, e il San Diego, club della MLS.

Leggi anche Mario Balotelli disoccupato a 34 anni oggi si allena da solo: pubblica i video dei suoi gol e spera

Tra Balotelli e il club siciliano ci sarebbero stati contatti e la società rosanero, che è fortemente intenzionata ad alzare il livello qualitativo della rosa per tentare l'approdo nella massima competizione, potrebbe decidere di puntare su di lui per migliorare l'attacco di Alessio Dionisi.

Nei giorni scorsi l'ex attaccante della Nazionale aveva pubblicato dei video sul suo profilo di Instagram in cui mostrava i suoi allenamenti da solo ma, naturalmente, un conto è allenarsi con la squadra e un altro è farlo in solitaria. L'ideale, per Balotelli, sarebbe trovare una sistemazione in questa pausa per poter conoscere meglio il c club e i compagni.