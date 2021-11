Le squadre da evitare per l’Italia ai playoff Mondiali: incubo Lewandowski in semifinale Tra le possibili avversarie dell’Italia ai playoff sono da evitare soprattutto la Polonia di Lewandowski in semifinale e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

A cura di Alessio Morra

Per la seconda volta consecutiva l'Italia giocherà i playoff per i Mondiali, quattro anni fa andò malissimo. Questa volta ovviamente si spera che la musica sia completamente diversa. Le semifinali si giocheranno il 24 e il 25 marzo, le finali il 28 e il 29 marzo. La nazionale di Mancini sarà inserita tra le teste di serie, ma i pericoli non mancano né per le semifinale né per l'eventuale finale.

Le regole dei playoff per Qatar 2022. Le dodici squadre che giocheranno gli spareggi verranno divise in tre percorsi, che di fatto sono tre mini-tornei, quattro in ognuno. Quindi per ogni percorso si giocheranno semifinali e finali, tutte in gara secca. Due teste di serie in ogni mini-torneo, le squadre che li vinceranno voleranno in Qatar.

Quali squadre giocano i playoff: Italia, Portogallo, Russia, Scozia, Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Austria, Macedonia del Nord, Galles, Ucraina e Svezia.

Le possibili avversarie dell'Italia nelle semifinali playoff

L'Italia è testa di serie con Portogallo, Scozia, Russia, Svezia e Galles. Ciò significa che le possibile rivali dell'Italia sono: Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria, Repubblica Ceca e Ucraina.

Tra le sei possibili avversarie ce ne sono due potenzialmente da evitare: la Polonia e la Turchia. La prima ha un bomber fenomenale, Lewandowski, e giocatori di livello come Szcezsny e Zielinski, due dei tanti ‘italiani'. Mentre la nazionale turca è una squadra sempre difficile da affrontare che da quando ha cambiato allenatore non ha mai perso. Intermedi sarebbero i sorteggi con Ucraina, Austria e Repubblica Ceca. Il miglior accoppiamento sarebbe senz'altro la Macedonia del Nord.

Gli avversari più duri in semifinale: Polonia, Turchia.

Avversari intermedi per le semifinali: Ucraina, Austria e Repubblica Ceca.

L'avversario migliore per le semifinali playoff: Macedonia del Nord.

Le possibili avversarie dell'Italia nella finale playoff

Ovviamente da evitare a tutti i costi c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Sarebbe una sfida atroce, e lo sarebbe anche per i portoghesi che vorrebbero evitare l'Italia. Naturalmente da non pescare c'è anche la Svezia per quello che rappresenta. Scozia, Russia e Galles sono tre buone squadre, tutte e tre hanno giocato gli Europei ma non devono far paura all'Italia.