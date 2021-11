Anche l’Olanda si qualifica per Qatar 2022, Turchia ai playoff: eliminata la Norvegia L’Olanda di Van Gaal batte 2-0 la Norvegia e ottiene la qualificazione ai Mondiali 2022 che si terranno in Qatar. Vanno ai playoff anche la Turchia, il Galles e l’Ucraina.

A cura di Alessio Morra

L'ultima giornata delle Qualificazioni Mondiali della fase a gironi dell'Europa sorride all'Olanda che batte 2-0 la Norvegia e ottiene la qualificazione diretta a Qatar 2022. Serata che è positiva anche per Ucraina e Galles che ottengono il secondo posto nei rispettivi raggruppamenti.

Partita molto bloccata quella di Rotterdam tra l'Olanda e la Norvegia, che priva di Haaland ha disputato la partita più importante degli ultimi anni. Perché anche con un pari gli scandinavi rischiavano l'eliminazione. Un match bruttino che è stato giocato anche con un occhio e un orecchio teso verso Montenegro-Turchia, con i turchi terzi in comodo. Van Gaal, in tribuna perché si è rotto l'anca, segue i suoi e nella ripresa quando lo 0-0 non si schioda via telefono chiama i cambi che sono vincenti. Il gol arriva, anche se nel finale, Bergwjin con un tiro potente insacca all'84'. Nel frattempo la Turchia rimonta Montenegro, vince 2-1 e si assicura un posto per i playoff. L'Olanda è la decima squadra a ottenere il pass, Van Gaal disputerà il secondo Mondiale.

Nelle altre partite della serata da sottolineare il 2-0 della Francia che, dopo aver ottenuto il pass, ha battuto 2-0 la Finlandia, gol di Benzema e Mbappé. L'Ucraina invece si impone 2-0 in casa della Bosnia e ottiene il secondo posto nel gruppo dei campioni del mondo. Il Galles pareggia 1-1 con il Belgio e grazie a questo punto vince il duello per il secondo posto con la Repubblica Ceca (che entra nei playoff tramite il Ranking della Nations League) ma soprattutto soffia alla Polonia un posto da testa di serie. De Bruyne apre le marcature, pareggia poi Kieffer Moore.