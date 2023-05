Le probabili formazioni di Siviglia-Roma finale di Europa League: la decisione su Dybala Le scelte di Mourinho e Mendilibar per la finale di Europa League. Dybala partirà dalla panchina, in avanti El Shaarawy con Abraham. Il Siviglia recupera Badé.

Agli ordini dell'arbitro Taylor stasera alla Puskas Arena di Budapest si sfideranno Siviglia-Roma. In palio c'è l'Europa League. La finale inizierà alle ore 21. I giallorossi cercano il secondo titolo europeo consecutivo, dopo quello conquistato un anno fa a Tirana, quando Mourinho e i suoi batterono 1-0 il Feyenoord e conquistarono la Conference. Il Siviglia va invece a caccia del settimo trionfo in questa manifestazione.

Sarà una partita a scacchi quella che vedrà protagonisti i due allenatori: Mendilibar e Mourinho, lontani come non pochi. Il primo è rimasto a spasso fino a marzo quando è diventato il terzo tecnico stagionale degli andalusi, Mou è l'uomo delle finali: ne ha vinte 5 su 5 (due in Champions, due in Europa League, una in Conference). In campo ci sarà il più classico dei confronti di stili tra due squadre che praticano un calcio differente e che hanno due moduli di gioco totalmente diversi.

Il Siviglia partirà con il 4-2-3-1. Badé sembra aver recuperato, ma è stato in dubbio. Sarà al centro della difesa. In panchina Montiel, l'uomo del rigore decisivo nella finale dei Mondiali 2022, e il Papu Gomez, oltre all'ex Lamela. Il centravanti sarà il marocchino En-Nesyri, uno dei simboli della squadra di Mendilibar.

Mourinho non ha molti dubbi. Spinazzola ha recuperato e sarà della partita, così come El Shaarawy. Dybala ha una mezz'ora nelle gambe e partirà dalla panchina. A destra Celik per la sua esperienza è favorito su Zalenski. La grande novità potrebbe esserci in difesa con Diego Llorente al posto di Ibanez.

Le probabili formazioni di Siviglia-Roma

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Gudelj, Badé, Telles; Fernando, Rakitic; Suso, Oliver Torres, Ocampos; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.