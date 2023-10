Le probabili formazioni di Inter-Roma, partita di Serie A: le scelte di Inzaghi e Mourinho Le probabili formazioni di Inter-Roma valida per la decima giornata di Serie A. Simone Inzaghi con l’attacco Lautaro-Thuram. Nei giallorossi Belotti al fianco di Lukaku.

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter-Roma è il match valido per la decima giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Simone Inzaghi e quella di José Mourinho si giocherà domani, domenica 29 ottobre, alle ore 18:00. Una sfida fondamentale per la corsa dei nerazzurri in testa alla classifica e per i giallorossi consapevoli di dover ancora recuperare punti dopo l'inizio di campionato disastroso. Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo la settimana di coppe tra Champions ed Europa League. In campo al Meazza però ci sarà ben altro per cui varrà la pena assistere al match.

La presenza di Romelu Lukaku che torna per la prima volta a San Siro dopo lo sgarbo all'Inter, l'inserimento della Juventus e poi il trasferimento definitivo alla Roma, desta grande curiosità. L'attaccante belga sarà in campo nell'undici titolare dei giallorossi che però saranno ancora privi di Paulo Dybala dopo l'infortunio di Cagliari. Scelte scontate invece per l'Inter che punterà ancora su Lautaro Martinez e Thuram come compagno di reparto dell'argentino in attacco. Qui nello specifico le probabili formazioni delle due squadre.

Dopo lo stravolgimento dell'undici titolare contro il Salisburgo in Champions, Simone Inzaghi potrebbe tornare a schierare l'undici titolare di sempre. In difesa torna Acerbi nel terzetto completato da Pavard e Bastoni. A centrocampo nuovamente dal primo minuto ci sarà Barella dopo l'iniziale panchina di martedì. Con l'ex Cagliari agiranno Calhanoglu e Mkhitaryan con Dumfires esterno destro e Dimarco a sinistra. Davanti, dopo la titolarità di Sanchez, torna Thuram al fianco dell'inamovibile Lautaro Martinez.

Roma camaleontica e molto difficile da prevedere in campo ad oggi. Dopo le fatiche di Europa League potrebbero esserci dei cambiamenti anche se Mourinho potrebbe puntare sull'usato sicuro. Con Mancini e Llorente nel terzetto difensivo, complice l'assenza di Smalling, ci sarà Ndicka. Con l'ex Atalanta arretrato salgono così le quotazioni di Bove in mediana nel 3-5-2 di partenza con Aouar e Peredes a completare la zona mediana. Corsie presidiate da Karsdorp e Spinazzola con Belotti al fianco di Lukaku in attacco.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Ndicka, Llorente; Karsdorp, Cristante, Bove, Paredes, Spinazzola; Lukaku, Belotti.